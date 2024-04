Maanjäristyksen myötä useat puolijohdevalmistajat ovat joutuneet pysäyttämään tuotantoaan ainakin osittain varotoimiksi, eikä vahingoiltakaan ole täysin vältytty.

Suurin osa maailman piirituotannosta on keskittynyt Taiwanin saarelle, joka on jatkuvien poliittisten jännitteiden ja Kiinan invaasion uhan alla. Vaikka valtiot jätettäisiin huomiotta, ei alue ole muutoinkaan vakaimmasta päästä, kuten jälleen on saatu huomata.

Taiwanin itäosaan on iskenyt 7,4 magnitudin maanjäristys, joka raporttien mukaan tuntui Kiinassa ja Japanissa asti. Järistyksen suurimmat vahingot osuivat Hualienin kaupunkiin ja sen episentrumi sijaitsi meressä noin 25 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Raporttien mukaan järistyksen seurauksena ainakin yhdeksän on kuollut ja yli 1000 loukkaantunut. Kyseessä on voimakkain järistys Taiwanissa joppa 25 vuoteen.

Henkilövahinkojen lisäksi järistys iski myös puolijohdevalmistukseen. TSMC, UMC, PSMC ja Innolux ovat kaikki ilmoittaneet virallisesti pysäyttäneensä joitain tuotantolinjoja, mutta raportoidusti kyse on ennemmin varotoimista kuin varsinaisista järistyksen aiheuttamista tuhoista tai ongelmista.

Muistivalmistaja Micron on kertonut sen kaikkien työntekijöiden selvinneen tapauksesta säikähdyksellä eikä se ole raportoinut mahdollisista tuotantoseisokeista järistyksen vuoksi. TSMC, joka sulki joitain linjojaan varotoimena, on ehtinyt puolestaan varmistaa, ettei sen kriittisiin laitteistoihin tullut vikoja, mutta ilmeisesti jotain vahinkoa on kuitenkin tullut, eikä tuotanto käy täysillä. Lisäksi se on keskeyttänyt uusien tuotantolaitostensa rakennustyöt, kunnes niiden mahdolliset vahingot on tutkittu ja arvioitu.

Lähteet: Tom’s Hardware, TechPowerUp