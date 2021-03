Päivitys testilabrasta: Resizable BAR GeForce RTX 3060:llä

Testasimme pikaisesti Resizable BAR -ominaisuuden vaikutusta suorituskykyyn GeForce RTX 3060 -näytönohjaimella.

NVIDIA toi 461.72-ajureiden mukana tuen Resizable BAR -ominaisuudelle eli prosessori saa pääsyn koko näytönohjaimen näyttömuistiin. Aluksi tuettuna on ainoastaan uusi GeForce RTX 3060 -malli. Muille aiemmin julkaistuille GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimille tuki on tulossa maaliskuun lopulla, mutta se vaatii näytönohjaimen vBIOS-päivityksen. Aluksi ominaisuus on ajuritasolla tuettuna vain seuraavilla peleillä:

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield V

Borderlands 3

Forza Horizon 4

Gears 5

Metro Exodus

Red Dead Redemption 2

Watch Dogs: Legion

Testasimme pikaisesti Resizable BAR -ominaisuuden vaikutusta suorituskykyyn Assassin’s Creed Valhallassa ja Watch Dogs: Legionissa, joissa keskimääräinen suorituskyky parani 4-7 %. Ominaisuus ei ole ajureissa tuettuna Shadow of the Tomb Raiderissa, eikä sillä ollu vaikutusta suorituskykyyn.

Jos emolevy ja prosessori tukevat ominaisuutta, se otetaan käyttöön emolevyn biosista ja NVIDIAn ajureiden System Information -tiedoista voi tarkistaa, onko ominaisuus käytössä.

Tulokset on päivitetty mukaan alkuperäiseen GeForce RTX 3060 -artikkeliin, mutta vertailutaulukoissa tulokset on ajettu ilman Resizable BAR -ominaisuutta. Ajamme 3060-tulokset uusiksi Resizable BAR -ominaisuus käytössä tulevaan Radeon RX 6700 XT -artikkeliin.