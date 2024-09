Intel tulee myymään osuutensa pörssiin listattavasta Alterasta ja irrottamaan Intel Foundry -tuotantolaitokset omaksi sisäiseksi tytäryhtiökseen.

Intel kyntää tällä hetkellä syvässä suossa ja on sen vuoksi julkaissut tavoitteekseen jopa 10 miljardin säästöt pika-aikataululla. Netissä on riittänyt spekulaatiota Intelin toimista ja kilpailevan Qualcommin on raportoitu olevan kiinnostunut joidenkin yhtiön osien ostosta.

Nyt Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsinger on julkaissut avoimen kirjeen yhtiön työntekijöille lehdistötiedotteen muodossa. Gelsinger huomioi heti alussa viime aikoina velloneet huhut yhtiön tulevaisuudesta ja viime viikolla pidetyn yhtiön hallituksen kokouksen tiimoilta. Kirjeen tarkoitus onkin kertoa mitä on päätetty tehdä ja miten ne vaikuttavat yhtiön tulevaisuuteen. Yhtiön hallituksen kokouksen pohjalta sillä on kolme selkeää kohdetta, joihin Intelin tulee keskittyä: tuotantolaitosten ja siihen liitetyn pääoman tehokkuutta etenkin tulevan Intel 18A -prosessin julkaisun suhteen, koko yhtiön kulurakenteen saaminen kuntoon tavoitellun 10 miljardin dollarin säästöjen saavuttamiseksi ja etenkin x86-markkinoihin keskittymisen.

Intelin tuotantolaitokset tai jatkossa Intel Foundry tullaan irrottamaan erilliseksi, mutta edelleen sisäiseksi tytäryhtiöksi. Erilliseksi tytäryhtiöksi irrottamisen odotetaan auttavan potentiaalisia asiakkaita näkemään se pelkkänä tuotantolaitoksena eikä niinkään osana Inteliä kilpailevine tuotteineen. Se mahdollistaa myös potentiaalisten ulkopuolisten rahoittajien käytön tehokkaasti tuotantolaitosten kehittämiseksi. Intel Foundryn nykyjohto pysyy ennallaan ja se raportoi vanhaan tapaan koko Intelin toimitusjohtaja Gelsingerille, mutta johtoa ohjaamaan tullaan perustamaan erillinen hallitus, johon kuuluu myös ulkopuolisia tahoja.

Tuotantolaitoksille hyvää pontta antaa myös Amazon Web Servicesin kanssa lukkoon lyöty monivuotinen yhteistyösopimus. Yhteistyön alla tullaan tuottamaan yhdessä suunniteltuja tekoälyverkkopiirejä (AI fabric chip) Intel 18A -prosessilla, jonka lisäksi Amazonille julkaistaan kustomoitu Xeon 6 -prosessori Intel 3 -prosessorilla. AWS:n odotetaan tulevan tuottamaan piirejä tulevaisuudessä myös Intel 18AP- ja 14A -prosesseilla. Intel on saanut myös nyt varmistettua 3 miljardin rahoituksen tuotantolaitoksilleen CHIPS and Science Act -aloitteelta Yhdysvaltain hallituksen Secure Enclave -ohjelman toteuttamiseen.

Intel myllää myös eri osastojensa jakoa hieman. Edge- ja Automotive -osastot siirtyvät Client Computing Groupin alaisuuteen ja Edgen entinen koti NEX keskittyy jatkossa verkkoihin ja teleliikenteeseen. Optisia, valoon perustuvia piirejä kehittävä Integrated Photonics Solutions puolestaan siirtyy osaksi DataCenter and AI -osastoa. Siirron on tarkoitus helpottaa optisten elementtien integrointia osaksi tulevaisuuden tuotteita.

Intel toteutti myös yhden huhuissa vahvasti pyörineen väittämän, eli se myy aiemmin osuutensa aiemmin omaksi tytäryhtiökseen irrotetusta Alterasta. Alteran on tarkoitus listautua lähitulevaisuudessa pörssiin, eikä Intel aio olla enää mukana yrityksessä.

