Logitech esitteli joukon uusia pelitarvikkeita Logi Play 2024 -tapahtumassa

Logitechin uutuuspelitarvikkeita ovat muun muassa lisäykset Pro-tuoteperheeseen, G915 X -näppäimistöt sekä konsoleille suunnatut Astro A50 (Gen 5) -kuulokkeet.

Logitechin pelitarvikkeisiin erikoistunut osasto Logitech G on esitellyt läjän uutuustuotteita pitämässään Logi Play 2024 -tapahtumassa. Intohimoisille kilpapelaajille suunnattuun Pro-sarjaan on lisätty kaksi hiirtä Pro X Superlight 2 Dex ja Pro 2 Lightspeed sekä Pro X TKL Rapid -näppäimistö. Suositut matalaprofiiliset G915-näppäimistömallit saavat seuraajikseen X-variantit ja kuulokepuolelle saapuu konsoleille suunnattu Astro A50 (Gen 5).

Langaton Pro X Superlight 2 Dex on lähestulkoon sama tuote kuin viimevuotinen Pro X Superlight 2, mutta muotoilultaan se on oikeaan käteen sopivan epäsymmetrinen. Esimerkiksi kytkimet, sensori ja paino (60 grammaa) ovat pysyneet samana edellismallista. Maksimiherkkyyttä on kuitenkin kasvatettu 44 000 dpi:hin (dots per inch) ja maksimivirkistystaajuutta Lightspeed-tilassa 8000 hertsiin. Värivaihtoehdot ovat samat musta, valkoinen ja pinkki ja akunkestoa lupaillaan parhaimmillaan 95 tuntia.

Vuonna 2018 julkaistun langattoman Logitech G Pron seuraaja Pro 2 Lightspeed on muotoilultaan symmetrinen ja sen magneettikiinnitteisiä sivupainikkeita voi vaihtaa puolelta toiselle. Hiiri painaa 80 g ja sen maksimivirkistystaajuus on perinteisempi 1000 Hz. Myös Pro 2 Lightspeedissä värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen ja pinkki ja akunkestoa luvataan parhaimmillaan niin ikään 95 tuntia.

Pro-näppäimistöjen langallinen uutuus on mekaaninen Pro X TKL Rapid ja se noudattaa samaa muotoilua kuin viime vuoden langaton Pro X TKL Lightspeed. Oikean sivun numeronäppäimet pois jättävä tenkeyless-näppäimistö on varustettu magneettisilla analogisilla kytkimillä, jotka tukevat normaalia herkempää rapid trigger -rekisteröintiä. Tuettuna on myös Logitechin Keycontrol-ominaisuus erilaisten näppäinkomentoprofiilien luomiseen sekä tietenkin Lightsync RGB -valaistus.

Jo useamman vuoden ikään ehtineet G915-näppäimistöt ovat olleet suosittuja matalaprofiilisten näppäimistöjen ystävien keskuudessa ja nyt niiden jatkeeksi on julkaistu tuoreet X-mallit, jotka ovat langallinen G915 X sekä langattomat G915 X Lightspeed ja G915 X Lightspeed TKL, joista viimeisenä mainittu on nimensä mukaan tenkeyless-malli. Vain 23 millimetriä korkeat näppäimistöt ovat ensimmäisiin G915-malleihin nähden päivitetty nykyaikaan niin USB-C-liitännällä kuin kaksoisvaletuilla PBT-muovisilla näppäinhatuillakin ja tuettuna on Pro X TKL Rapidin tavoin myös Keycontrol-ominaisuus. Mekaanisiin GL-kytkimiin voi valita Tactile-, Linear- tai Clicky-tuntuman. Langattomille malleille luvataan akunkestoa RGB-valojen täydellä kirkkaudella 42 (TKL) ja 36 tuntia, kun taas ilman valoja vastaavat lukemat ovat jopa 1000 (TKL) ja 800 tuntia.

Logitechin kuulokeuutuus on langaton Astro A50 (Gen 5), joka on viime vuonna julkaistun Astro A50 X:n ”pikkuveli”. Sen lataustelakassa on USB-C-äänisisääntulot kolmelle samaan aikaan kytkettävälle järjestelmälle – kuten PC:lle, PS5:lle ja Xboxille –, mutta HDMI 2.1 -sisääntulot videoläpivientiä varten puuttuvat. Tuettuna on A50 X:stä tuttu Playsync-teknologia, joka mahdollistaa äänilähdön vaihtamisen suoraan kuulokkeista ja samanaikaisen Bluetooth-yhteyden esimerkiksi Discordia varten. Uudessa A50:ssä on myös samat 40 mm:n Pro-G Graphene -elementit 20–20 000 Hz:n taajuusvasteella. Värivaihtoehtoina kuulokkeilla on musta ja valkoinen.

Lähde: Lehdistötiedote