Perulainen XanxoGaming julkaisi ensimmäisen Ryzen 7 5800X3D -pikatestin

Sivuston mukaan 3D V-Cache -välimuistilla varustettu prosessori on Perussa jo vapaasti myynnissä, vaikka virallisesti myynnin pitäisi alkaa vasta 20. päivä.

AMD:n 3D V-Cache -välimuistilla varustettu Ryzen 7 5800X3D saapuu myyntiin 20. päivä kuluvaa kuuta. Tietyissä maailmankolkissa prosessorit ovat kuitenkin saatavilla jo nyt ja sen myötä nettiin on saatu ensimmäinen kolmannen osapuolen arvostelu.

Perulainen XanxoGaming on ostanut Ryzen 7 5800X3D:n jälleenmyyntiversion ja julkaissut sen tiimoilta ensimmäisen kolmannen osapuolen ennakkoarvostelun. Sivuston nimestä huolimatta ensimulkaisu-tyyppisessä arvostelussa ei ole vielä tässä vaiheessa lainkaan pelitestejä, joissa ylimääräisen välimuistin nimenomaan pitäisi hyödyttää. Sivustolle on tulossa kuitenkin myös pelitestejä myöhemmin.

XanxoGamingin testien mukaan Geekbench 5:ssä prosessori on yhdellä ytimellä aavistuksen hitaampi ja kaikilla ytimillä aavistuksen nopeampi, kuin Ryzen 7 5800X. Blenderissä 5800X3D voitti virallisesta tulostietokannasta poimitun 5800X:n puolestaan 3,6 %:n erolla, joskin arvostelun löytäneen VideoCardzin mukaan ero on testistä riippuen 3,1-11 prosenttia.

Päivitys:

XanxoGaming on julkaissut myös ensimmäiset pelitulokset Shadow of the Tomb Raiderissa. Ryzen 7 5800X3D sai testissä kolmen ajon keskimääräisenä tuloksena 231 FPS. XanxoGaming käytti samaa testiajoa asetuksineen kuin CapFrameX, jonka testeissä Intelin Core i9-12900K saa tulokseksi noin 220 FPS ja Ryzen 9 5900X nopeammilla muisteilla 174 FPS.

Lähteet: XanxoGaming, VideoCardz