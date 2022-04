Petersen vilautti haastattelussa myös tuntematonta työpöytänäytönohjaimen prototyyppiä kolmella 8-pinnisellä PCIe-lisävirtaliittimellä, mikä viittaa selvästi aiemmin tiedossa olleita malleja järeämpään näytönohjaimeen.

Intel julkaisi viime viikolla ensimmäiset Arc-erillisnäytönohjaimet kannettaviin. Samassa yhteydessä yhtiö kertoi myös yksityiskohtia muun muassa siitä, miten se määrittelee grafiikkapiirille ilmoitettavan kellotaajuuden.

Intelin Arc-julkaisudiojen mukaan grafiikkapiirille ilmoitettava kellotaajuus olisi määritelty tyypillisimmässä rasituksessa toteutuvaksi kellotaajuudeksi. Yhtiön grafiikkapuolen guruihin kuuluva Intel Fellow Tom Petersen on valottanut HotHardwaren haastattelussa yhtiön näytönohjainten kellotaajuuksia tarkemmin, eikä tiedot mene aivan yksiin julkaisudiojen kanssa.

Petersenin mukaan yhtiön GPU-kellotaajuus ei ole verrattavissa kilpailijoiden ”peruskellotaajuuteen”, eikä kyse ole suoraan keskimääräisestäkään toteutuvasta kellotaajuudesta, kuten julkaisussa annettiin ymmärtää. Sen sijasta Intel raportoi GPU:n kellotaajuudeksi keskimääräisen kellotaajuuden näytönohjaimen TDP:n rajoittamassa tilanteessa.

Esimerkkinä Petersen käyttää Arc A370M -mallia, jonka ilmoitettu GPU-kellotaajuus on 1550 MHz. Petersenin mukaan 1550 MHz on todellisuudessa matalin keskimääräinen kellotaajuus, mikä kyseisellä mallilla toteutuu matalimmalla 35 watin TDP-asetuksella. Todellisessa käytössä kellotaajuus voi poiketa tästä merkittävästi ja esimerkkinä annetussa Counter Strikessä näytönohjaimen kellotaajuuden pitäisi nousta jopa yli 2 GHz:iin. Nettiin on myös ilmestynyt raportoidusti aidoksi todettu GPU-Z-kuvankaappaus, jossa Arc A350M:n kellotaajuus on 2,2 GHz.

Samassa haastattelussa työpöytänäytönohjaimista puhuttaessa Petersen kertoo toivovansa saavansa kiusoitteluvideollakin nähdyn näytönohjaimen jo omaan käyttöönsä, mutta toteaa samaan hengenvetoon että hänellä on käsissään jokin toinen Intelin työpöytänäytönohjain. Petersen vilauttaa näytönohjaimesta vain pienen osan kameralle, ennen kuin toteaa, ettei hän voikaan näyttää kyseistä näytönohjainta. Pienestä vilauksestakin on kuitenkin nähtävissä, että kyseisessä kortissa on kolme 8-pinnistä PCIe-lisävirtaliitintä, mikä ei täsmää yhteenkään tiedossa olevaan suunniteltuun Arc-malliin. Kyse saattaa olla vielä julkistamattomasta huippumallista, sillä kolme liitintä mahdollistaisi jopa 450 watin tehonkulutuksen, mutta yhtä hyvin tai jopa todennäköisemmin kyse on vain keskeneräisestä prototyypistä, joiden virtaliittimet eivät vastaa lopullista tuotetta.

Lähde: VideoCardz (1), (2), HotHardware