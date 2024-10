Nimeämistavan muutoksen takaa löytyy uudet toisen sukupolven Oryon-ytimet, joiden ensimmäinen sukupolvi nähtiin kannettavien Snapdragon X -prosessoreissa.

Qualcommin Snapdragon Summit -tapahtumassa on julkaistu odotetusti uuden sukupolven lippulaivajärjestelmäpiiri älypuhelimiin. Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiristä löytyy kannettavien Snapdragon X -prosessoreiden tapaan Oryon-arkkitehtuurin ytimiä, mutta mobiilipuolella päästiin hyppäämään suoraan toisen sukupolven ytimiin.

Snapdragon 8 Elite rakentuu sinänsä tutuista elementeistä, mutta paljon on mennyt uusiksi. Käytössä on kaksi maksimissaan 4,32 GHz:n kellotaajuudella toimivaa Prime- ja kuusi maksimissaan 3,53 GHz:n Performance-ydintä. Ne perustuvat uusiin toisen sukupolven Oryon-ytimiin, mutta ydinten ainoat tiedossa olevat erot ovat kellotaajuus ja välimuistin määrä; Prime-ytimillä on 192 kt L1-välimuistia per ydin ynnä 12 Mt keskenään L2-välimuistia, kun Performance-ytimillä on 128 kt L1-välimuistia per ydin ja 12 Mt:n L2-välimuisti jaettuna kuuden ytimen kesken.

Uuden sukupolven Adreno-grafiikkaohjain on yhtiön mukaan sen ensimmäinen Unreal Enginen Nanitea mobiilipuolella tukeva GPU. Vaikkei arkkitehtuurin rakennetta ole avattu sen tarkemmin, se rakentuu nyt tiettävästi ensimmäistä kertaa GPU Slice -yksiköistä, joita Snapdragon 8 Eliten tapauksessa on kolme. Yksiköt toikmivat 1,1 GHz:n kellotaajuudella ja niillä on oma 12 megatavun välimuistinsa.

Uuden sukupolven Hexagon NPU -tekoälykiihdytin on varustettu 6-ytimisellä vektori- ja 8-ytimisellä skalaarisuorittimella. Kiihdyttimeltä on suora Hexagon Direct Link kameran Spectra ISP -kuvaprosessorille, mikä tehostaa tekoälyn hyödyntämistä kuvien prosessoinnissa. Kameralla napattuja kuvia ei tarvitse kuitenkaan luulla tekoälyllä tuotetuiksi, vaan tietoturvaprosessori syöttää niihin Truepic with C2PA -teknologialla vesileimat, jotka varmistavat kuvat kameralla otetuiksi. Yhtiö nostaa tekoälyn mahdollistamina ominaisuuksina esimerkiksi kuvien valaistuksen uusimisen ja lemmikkien kuvaamiseen erikoistuneita toimintoja.

Yhteyksistä on vastuussa uusi tekoälykiihdytyksellä ryyditetty X80 5G -moodemi sekä FastConnect 7900, joka hoitaa Wi-Fi 7-, UWB- sekä uuden Bluetooth 6.0 -tuen. X80 5G -modeemi kykenee ensimmäistä kertaa jopa 4×6 MIMO-yhteyksiin ja 30 % tarkempaan paikannukseen. Äänipuolella uutta onkin vaikeampi löytää, mutta tuettuina ovat esimerkiksi yhtiön oma aptX Lossless Technology, joka mahdollistaa 24-bit 48 KHz Bluetooth- ja 24-bit 96 kHz Wi-Fi-streamit vaikka koko taloon XPAN-teknologian avulla.

Suorituskyvyn osalta Qualcomm kehuu uuden Snapdragon 8 Eliten Oryon-ydinten tarjoavan 45 % parempaa suorituskykä sekä yhdellä että kaikilla ytimillä edeltäjäänsä verrattuna ja webbiselailussa eroa tulee yhtiön mukaan jopa 62 %. Samaan aikaan energiatehokkuuden kerrotaan parantuneen 44 %. Yhtiö menee jopa niin pitkälle, että kehuu sen olevan selvästi mm. Intelin Lunar Lake -prosessoreita suorituskykyisempi ja yltävän niitä vastaavaan suorituskykyyn murto-osalla tehonkulutusta. GPU on puolestaan Qualcommin mukaan 40 % aiempaa suorituskykyisempi yleisellä tasolla ja 35 % suorituskykyisempi säteenseurannassa. Energiatehokkuutta on GPU-osastolla saatu yhtiön mukaan viilattua 40 % aiempaa paremmaksi. Tekoälysuorituskyvyn osalta lukemat ovat tutun kuuloisia, sillä myös siellä ylletään Qualcommin mukaan 45 % parempaan suorituskykyyn ja 45 % parempaan energiatehokkuuteen viime sukupolveen verrattuna.

Ensimmäiset Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiirillä varustetut puhelimet saapuvat myyntiin vielä lähiviikkojen aikana. Yhtiön tiedotteessa mainitaan tulevista asiakkaista erikseen nimeltä Asus, Honor, iQOO, OnePlus, Oppo, RealMe, Samsung, Vivo ja Xiaomi, joista ainakin OnePlussan tiedetään julkaisevan ensimmäisen S8E-puhelimensa vielä tämän kuun aikana.

Lähde: Qualcomm