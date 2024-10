Samsungin pelinavaus älysormusten markkinoille saapuu kesän lanseerauksen jälkeen vihdoinkin myös Suomeen.

Samsungin heinäkuussa pitämässä Galaxy Unpacked -tilaisuudessa nähtiin yhtiön ensimmäinen älysormus Galaxy Ring, mutta tuolloin sen saatavuudesta Pohjoismaissa ei vielä tiedotettu sen enempää. Nyt Galaxy Ringin on kuitenkin virallisesti ilmoitettu saapuvan myyntiin marraskuun puolenvälin paikkeilla myös Suomessa.

Galaxy Ring on tarkoitettu etenkin terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan, sillä se mahdollistaa monien älykellojen tavoin esimerkiksi unen- ja aktiivisuuden seurannan sekä sykkeen tarkkailun. Terveysominaisuuksien lisäksi Galaxy Ring myös mahdollistaa eleohjausten avulla esimerkiksi valokuvan ottamisen etänä yhteensopivan Galaxy-laitteen kameralla tai hälytyksen sammuttamisen. Galaxy AI -tekoälyn avulla uutuus integroituu saumattomasti Samsungin Galaxy-laitteiden ekosysteemiin ja esimerkiksi yhteiskäytön Galaxy Watch -kellojen kanssa kerrotaan pidentävän sormuksen akunkestoa. Akkua sormuksessa riittää tosin muutenkin parhaimmillaan jopa viikon ajan ja mukana tulevalla langattomalla latauskotelolla akunkesto pitenee entisestään.

Galaxy Ring on myös erittäin kevyt, sillä se painaa koosta riippuen vain 2,3–3 grammaa. Sirosta rakenteesta huolimatta Galaxy Ringillä on IP68-suojausluokitus, eli se on pöly- ja vesitiivis. Värivaihtoehtoina sormuksella on titaaninhohtoiset musta, hopea ja kulta. Saataville tulee myös erikseen myytävä sovituspakkaus, jonka avulla käyttäjä voi selvittää itselleen sopivan sormuskoon yhdeksän kokovaihtoehdon joukosta.

Samsung Galaxy Ringin myynti alkaa 13. marraskuuta 479 euron suositushintaan, mutta 10 euron sovituspakkaus tulee myyntiin jo 30. lokakuuta. Galaxy Ringin käyttö ei edellytä kuukausimaksua.

Lähde: Sähköpostitiedote