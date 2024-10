Special Editionissa järkevöityneiden ulkomittojen lisäksi spesiaalia on myös saatavuus, sillä uutuus saapuu tällä tietoa myyntiin vain valmistajan kotimaassa Etelä-Koreassa.

Samsungin taittuvien älypuhelinten Galaxy Z Fold6 -lippulaivamalli julkaistiin kesällä, ja vaikka se olikin varsin pätevä laite, parjattiin sitä muun muassa vähäisistä parannuksista edellisvuoteen nähden sekä kilpailijoihin nähden paksusta rakenteesta. Nyt valmistaja onkin julkistanut ohuemman Galaxy Z Fold Special Editionin, jossa on rakenteen lisäksi myös jokunen ominaisuuspäivitys, mutta valitettavasti malli on julkistettu ainoastaan Etelä-Koreassa ilman mainintaa globaalista saatavuudesta.

Puhelimen kansinäyttö on kasvanut 0,2 tuuman verran, sillä Special Editionissa on nyt 6,5-tuumainen LTPO AMOLED 2X -näyttö kuvasuhteella 21:9. Sisänäyttö puolestaan on kasvanut 7,6 tuumasta 8,0 tuumaan. Molemmissa näytöissä on 120 hertsin maksimivirkistystaajuus. Monille käyttäjille toivotuin uudistus lienee puhelimen ulkomittojen muutokset kompaktimpaan suuntaan, sillä Special Edition on suljettuna 10,6 millimetriä paksu, kun taas Fold6 on suljettuna 12,1 mm. Uutuuden paksuus avattuna on 4,9 mm. Valitettavasti tuki S Pen -näyttökynälle on jäänyt pois.

Uudistuksia löytyy myös kamerapuolelta, sillä pääkameran tarkkuus on kasvanut Fold6:n 50:stä peräti 200 megapikseliin ja 12 megapikselin ultralaajakulmakamera on saanut vihdoin automaattitarkennusominaisuuden. Telekamera ja kaksi selfiekameraa ovat pysyneet ennallaan. Järjestelmäpiiri on myös sama Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, kuten myös 4400 milliampeeritunnin akku 25 watin latauksineen. Special Editionista on saatavilla RAM-muistin ja tallennustilan osalta ainoastaan 16 / 512 gigatavun malli mustan värisenä.

Kuten mainittu, ei Samsung Galaxy Z Fold Special Editionin globaalista julkaisusta ole tietoa, mutta Kiinassa laite saatetaan huhujen mukaan nähdä. Etelä-Koreassa laitteen hinta on 2 789 600 wonia, eli noin 1870 euroa.

