Uusi 768G perustuu vajaa puoli vuotta sitten julkaistuun 765G-malliin.

Qualcomm on julkaissut uuden Snapdragon 768G -järjestelmäpiirin Sen kerrotaan olevan jo seuraaja joulukuussa julkaistulle 765G-mallille. Qualcommin mukaan uutuusmalli vastaa OEM-valmistajien tarpeisiin.

Uuden 768G:n tekniset pohjat ovat samat 765G-piirin kanssa. Uutuuden suorituskykyisin Cortex-A76-pohjainen Kryo 475 -prosessoriydin on kellotettu 765G:tä 400 MHz korkeammalle 2,8 GHz:n maksimikellotaajuudelle. Myös Adreno 620 -grafiikkasuorittimen kellotaajuuksia on nostettu ja sen luvataan tarjoavan 15 % parantunutta suorituskykyä. Uutena ominaisuutena piiri tukee nyt myös 120 Hz:n näyttöjä Full HD -tarkkuudella ja Bluetooth-tuki on päivitetty uusimpaan 5.2-versioon.

Varustukseen kuuluu edelleen 765G:stä tutut perusominaisuudet, kuten integroitu X52 5G -modeemi, viidennen sukupolven tekoälymoottori, Hexagon 696 DSP ja Spectra 355 -kuvasignaaliprosessori.

Uusi Snapdragon 768G tukee ensimmäisenä 700-sarjan piirinä päivitettäviä Adreno-grafiikkasuoritinajureita ja se on pinni- ja ohjelmistoyhteensopiva Snapdragon 765 -mallien kanssa, joten sen käyttöönotto on puhelinvalmistajille helppoa. Piiri on saatavilla välittömästi ja se on ensimmäisenä käytössä eilen julkaistussa Redmi K30 5G Racing Edition -puhelimessa.

Lähde: Qualcomm