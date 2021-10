Testasimme NZXT:n pelinavauksen mikrofonimarkkinoille - NZXT Capsule

Koteloistaan ja AIO-nestecoolereistaan tunnettu NZXT laajensi syyskuun alussa katalogiaan julkaisemalla ensimmäisen USB-liitäntäisen mikrofoninsa. io-techin tuoreimmalla videolla tutustumme niin NZXT Capsulen rakenteeseen ja ominaisuuksiin kuin myös sen tarjoamaan äänenlaatuun.

NZXT Capsule on USB-liitäntäinen kondensaattorimikrofoni, jonka suositushinta on 129 euroa. Mikrofoni toimii tietokoneessa Plug and Play -tekniikalla, eli se ei tarvitse erillisiä ohjelmistoja tai ajureita käyttöä varten.

Jos tykkäsit videosta, niin tilaa io-techin YouTube-kanava ilmaiseksi, kiitos!

Katso video YouTubessa