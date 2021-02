Tulevan OnePlus 9 Pron prototyyppi kuvavuodoissa

Vuotokuvat paljastavat 8T:stä tutun kamerakehikon muotoilun ja ruotsalaisen Hasselblad-kameravalmistajan logon.

Kevään aikana julkistettavaksi odotettu OnePlus 9 Pro on päässyt ensimmäisiin vuotokuviin. Kuvat ovat peräisin YouTubettaja Dave2D:n Discord-kanavan käyttäjältä, jota tubettaja ei sen tarkemmin videollaan nimennyt. OnePlus 9 Pro tulee toimimaan seuraajana viime keväänä julkaistulle 8 Prolle, sillä syksyn 8T-mallisto jäi vain perusmallin kattavaksi. Jo aiemmin vuodettujen OnePlus 9:n vuotokuvien perusteella puhelimet ovat ulkoisesti keskenään hyvin samankaltaisia tietyin eroavaisuuksin.

Harmaan OnePlus 9 Pron prototyyppilaiteen tunnistettavin yksityiskohta on takakuoren vasemmasta yläkulmasta löytyvä kamerakehikko, joka on muotoilultaan samankaltainen 8T:stä löytyneen kehikon kanssa. Mustan sijaan kamerakehikko on väriltään aavistuksen muuta puhelimen väritystä vaaleampi harmaa. Samankaltainen kamerakehikko on nähty myös aiemmin vuodetussa OnePlus 9 -perusmallin kuvassa.

OnePlus 9 Pron kamerajärjestelmä vaikuttaisi kuitenkin erottuvan pikkuveljestään kahden pienikokoisen lisäkameran voimin. Lisäksi vuodoissa OnePlus 9 Pron kamerakehikosta löytyy ruotsalaisen Hasselblad-kameravalmistajan logo, joka viittaa kameravalmistajan kanssa tehtyyn jonkinlaiseen yhteistyöhön. Toinen OnePlussan perustajista, Pete Lau, onkin kertonut tammikuussa yrityksen panostavan tämän vuoden aikana kamerakehitykseen.

OnePlus 8 Pron neljä kameraa ovat tämänhetkisten huhujen valossa pääkamerana toimiva laajakulmakamera, ultralaajakulmakamera, makrokamera ja syvyystietokamera – edellismallista vielä löytyneestä telekamerasta oltaisiin siis huhujen mukaan luopumassa. Telekameran sijaan vuotokuvissa esiintyvä 3,3-kertainen zoom voidaan toteuttaa esimerkiksi sensorilta rajaten OnePlus 8:n ja 8T:n tapaan.

Vuotokuvat esittelevät kamerakehikon lisäksi myös OnePlus 8 Prosta periytyvän reunoiltaan kaareutuvan näytön ja osan puhelimen spekseistä – Puhelimen asetuksista otetut kuvat paljastavat laitteesta löytyvän QHD+-resoluution näytön, joka yltää korkeimmillaan 120 Hz:n virkistystaajuuteen. Lisäksi vuotokuvissa näkyy 11 Gt:n RAM-muisti ja 256 Gt:n tallennustila. 11 Gt:n RAM-muisti on selkeästi virheellistä tietoa jo teknisen toteutettavuuden kannalta, eli kyse lienee prototyypin erikoisuuksista.

Muilta osin laitteeseen on huhuttu OnePlussan lippulaivalle tyypillisesti nykypäivän parhaimmistoon yltäviä ominaisuuksia: sisällä sykkinee Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri. Akun odotetaan olevan 4500 mAh:n kokoinen ja tukevan OnePlus 8T:stä tuttua 65 watin latausnopeutta piuhan nokassa tai vaihtoehtoisesti 45 watin latausnopeutta langattomasti. OnePlus 8 Pron IP-luokituksen odotetaan myös perityvän seuraajalle. OnePlus 9 -perusmallille aiemmat vuodot ovat odottaneet samaa järjestelmäpiiriä ja vastaavan kokoista akkua pienemmällä 8 Gt:n RAM-muistilla ja 128 gigatavun tallennustilalla.

OnePlus 9 -mallien odotetaan tällä hetkellä saapuvan markkinoille viime vuoden 8-malleja aiemmin maaliskuun puolessa välissä, eli reilun kuukauden kuluttua. Perus- ja Pro-mallien lisäksi huhuissa on pyörinyt mahdollisuus edullisemmasta OnePlus 9E tai 9 Lite -mallista, jonka sisällä sykkisi viime vuoden Snapdragon 865 uusimman 888:n sijasta.

Lähteet: Dave2D, GSMArena