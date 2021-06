AMD julkaisi Xbox-juuret omaavan 4700S-prosessorikitin

Kittiin kuuluu itse prosessorin lisäksi emolevy, jolle se ja kokoonpanon muistit on juotettu valmiiksi, sekä luonnollisesti yhteensopiva cooleri esiasennettuna.

Aiemmin tänä vuonna nettiin ilmestyi kiinalaisvalmistajan kokoonpanon listaus tuntemattomalla AMD:n prosessorilla, jonka ominaisuudet muistuttivat huomattavasti Xbox Series X:n järjestelmäpiiriä. Pian selvisi, että tulkinta järjestelmäpiirin alkuperästä pitää paikkansa ja emolevystä saatiin myös vuotokuvia.

Nyt AMD on julkaissut 4700S-prosessorikitin. Kittiin kuuluu itse prosessorin lisäksi ITX-kokoluokan emolevy, muistit ja jäähdytys. Vaikka tuotesivuilla ei sitä erikseen sanota, prosessori on Microsoftin Xbox Series X -konsoleista tuttu ja sisältää kahdeksan Zen 2 -arkkitehtuurin ydintä, mutta grafiikkaohjain on poistettu käytöstä. Prosessorin lisäksi emolevylle on juotettu yhteensopivat muistit, joista AMD ei tuotesivuillaan hiisku mitään. Aiempien vuotojen perusteella sieltä pitäisi kuitenkin löytyä samat 16 Gt GDDR6-muistia, kuin Xboxistakin. On kuitenkin mahdollista, että käytössä olisi jokin muukin muistikonfiguraatio.

Emolevyn I/O-puolelta löytyy perustason kolme 3,5 mm:n ääniliitäntää, kolme USB 3.2 Gen 2-, yksi USB 3.2 Gen 1- ja neljä USB 2.0 -liitäntää sekä gigabitin verkkoliitin. Kotelon etupaneelin tarpeisiin löytyy HD Audio -liitäntä sekä USB 3.2 Gen 1 -pinnit. Tallennustilaa voi asentaa kahden SATA-liittimen jatkoksi ja kokoonpanoon vaaditaan 250 watin ja suositellaan 300 watin virtalähdettä.

Näytönohjaimelle on tarjolla PCIe x16 -kokoinen liitin, joka tukee kuitenkin vain PCIe 2.0 x4 -nopeutta. Myös virallisesti tuettujen näytönohjainten listaus on rajallinen: tuettuja ovat AMD:n Radeon 550 ja RX 500 -sarjan näytönohjaimet sekä NVIDIAn GeForce GT 710, 730, 1030 ja GTX 1050, 1050 Ti ja 1060.

io-tech tulee testaamaan AMD 4700S -alustan, mikäli sellainen onnistutaan testeihin hankkimaan.

Lähde: AMD