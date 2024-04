Yhtiö on lisäksi paljastanut mm. kolme erilaista Elite-mallia sekä koodiavaimen mallinimien tulkintaan.

Qualcomm valmistelee parhaillaan todellista astumistaan PC-markkinoille Snapdragon X -järjestelmäpiirien myötä. Snapdragon X Elite -huippumalli on julkistettu jo aiemmin ja nyt vuorossa on sen pikkusisarus Snapdragon X Plus.

Qualcomm Snapdragon X Plus perustuu Eliten tavoin uusiin Oryon-prosessoriytimiin, mutta niiden määrää on karsittu kahdella. Toistaiseksi ainoassa julkistetussa mallissa on käytössä 10 ydintä, jotka toimivat parhaimmillaan 3,4 GHz:n kellotaajuudella. Prosessoriydinten rinnalta löytyy tarkemmin nimeämättömät Adreno GPU ja Hexagon NPU. Järjestelmäpiiri valmistetaan 4 nanometrin prosessilla ja vaikkei yhtiö ole sitä erikseen maininnut, sen odotetaan perustuvan samaan siruun kuin Elite-mallin.

Tähän mennessä Qualcomm on julkistanut yhteensä neljä Snapdragon X -mallia, joista kolme on Elite- ja yksi Plus-variantti. Yhtiö on myös julkaissut koodiavaimen prosessoreiden mallinimien tulkintaan. Esimerkiksi huippumalli on nimetty Snapdragon X1E-84-100:ksi, josta ”Snapdragon X” on brändinimi, ”1” sukupolvi, ”E” Elite, ”84” mallinumero, jossa suurempi on parempi, ja ”100” jätetään tulevaisuuden tarpeisiin. Löydät alta kaikki tähän mennessä julkistetut mallit oleellisimpine tietoineen, mutta esimerkiksi mistä eri mallien GPU-suorituskyvyn erot tulee ei ole tällä haavaa julkista tietoa.

Qualcomm Snapdragon X (Gen 1) – Ytimiä Kaikkien ydinten Turbo Dual Core Boost GPU (TFLOPS) NPU (TOPS) Välimuisti Muistituki Snapdragon X Elite X1E-84-100 12 3,8 GHz 4,2 GHz 4,6 45 42 Mt LPDDR5X-8448 X1E-80-100 12 3,4 GHz 4,0 GHz 3,8 45 42 Mt LPDDR5X-8448 X1E-78-100 12 3,4 GHz – 3,8 45 42 Mt LPDDR5X-8448 Snapdragon X Plus X1P-64-100 10 3,4 GHz – 3,8 45 42 Mt LPDDR5X-8448

Samalla on paljastunut, ettei yhtiö ole pystynyt täyttämään kaikkia viime vuonna tekemiään lupauksia Snapdragon X -mallien ominaisuuksista. Huippumallin Dual Core Boost -kellotaajuus on jouduttu tiputtamaan 4,3 GHz:stä 4,2 GHz:iin ja kaikkien mallien muistitukea on tiputettu suunnitellusta LPDDR5X-8533:sta epästandardiin 8448:iin.

Suorituskyvyn osalta virallisissa luvuissa Snapdragon X Eliten ja Plussan väliin jää noin 10 % eroa. Paikan päällä olleen AnandTechin mukaan suurimmillaan ero on Cinebench 2024:n kaikkien ydinten testissä, jossa Plus jää noin 86 %:iin Eliten tuloksesta, ja pienimmillään NPU- ja GPU-testeissä eli UL Procyon AI CV Inferencessä ja 3DMark Wildlife Extremessä, joissa eroa ei pitäisi olla lainkaan. Vertailut on tehty Qualcommin ilmoittamien odotettujen suorituskykylukujen perusteella. Paikan päällä nähdyt testitulokset osuivat Qualcommin lupaamiin tuloksin tai jopa hieman ylittivät ne, mutta toisaalta esillä ei ollut kaikkia listatuista testeistä. Virallisen diapaketin suorituskykydioissa sen luvataan olevan 10 % nopeampi kuin Applen M3 kaikki ytimet käytössä. x86-puolella niin ikään kaikilla ytimillä se lupaa olla sekä nopeampi että energiatehokkaampi kuin AMD:n Ryzen 9 7940HS tai Intelin Core Ultra 7 155H, kun mittareina ovat Geekbench ja Cinebench 2024 . Kilpailijoiden maksimisuorituskykyynkin luvataan yltää Myös Adreno-grafiikkaohjaimen luvataan peittoavan AMD:n Radeon 780M:n ja Intelin integroidun Arcin ainakin 3DMark Wildlife Extremessä oli kyse sitten suorituskyvystä tai energiatehokkuudesta. Kuten aina, valmistajien testiluvut kannattaa nauttia korkeintaan suuntaa antavina ja todellinen suorituskyky nähdään, kun valmiit kannettavat pääsevät puolueettomien tahojen testattaviksi.

Lähteet: Qualcomm, AnandTech