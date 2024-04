Geekbench-tulos kertoo Strix Point Engineering Samplesta löytyvän 12 prosessoriydintä, mutta toistaiseksi niiden tarkemmat konfiguraatiot ovat vielä epäselviä.

AMD valmistelee tällä hetkellä seuraavan sukupolven Zen 5 -prosessoreja julkaistavaksi myöhemmin tänä vuonna. Kuluttajapuolelle luvassa ovat Granite Ridge -työpöytäprosessorit sekä Strix Point- ja Strix Halo -mobiiliprosessorit.

Strix Point -prosessoreita on nähty aiemmin jo rahtilistauksissa, mutta nyt nettiin on saatu myös ensimmäinen konkreettisempi vuoto tulevista Zen 5 -prosessoreista. Benchleaksin Geekbench-tietokannasta onkima tulos on ajettu Engineering Sample -versiolla matalilla kellotaajuuksilla, joten suorituskyvystä on turha vielä heittää ilmoille sen kummempia arvauksia, mutta se varmistaa ainakin prosessoriydinten määrän kasvavan myös mobiiliin tarkoitetuissa piireissä.

Geekbench tunnistaa prosessorin nimellä ”AMD Eng Sample: 100-000000994-14_N” ja raportoi siitä löytyvän 12 prosessoriydintä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko kyse pelkistä Zen 5 -ytimistä vai onko mukana myös Zen 5c -ytimiä ja mikäli on, kuinka monta kumpiakin ytimiä löytyy. Todennäköisimpänä vaihtoehtona voidaan kuitenkin pitää joko neljää Zen 5- ja kahdeksaa Zen 5c -ydintä tai kahdeksaa Zen 5- ja neljää Zen 5c -ydintä. Prosessoriydinten rinnalta löytyy RDNA 3+- tai 3.5 -grafiikkaohjain sekä XDNA 2 NPU, jonka suorituskyky tulee riittämään vähintään Microsoftin AI PC -määritelmien täyttämiseen.

Geekbench 5.1.4 ei ole tunnistanut prosessorin kaikkia ominaisuuksia oikein, joten esimerkiksi välimuistien määrät ovat vielä osin kysymysmerkkejä. Geekbench tunnistaa välimuistit vain yhdellä ytimelle, mutta mikäli niiden määrät ovat oikein, on AMD kasvattanut L1 Data -välimuistia 32 kilotavusta 48 kilotavuun, kun L1 Instruction -välimuisti on pysynyt 32 kilotavussa ja L2 yhdessä megatavussa per ydin. L3-välimuistia raportoidaan olevan 16 Mt, mikä kuulostaa erikoiselta 12-ytimiselle prosessorille etenkin kun huomioi, että yhtiön aiemmilla 8-ytimisillä mobiiliprosessoreilla on ollut niin ikään 16 Mt:n L3-välimuisti.

Itse testitulos on erittäin vaatimaton, 1217 pistettä yhdellä ja 8016 pistettä kaikilla ytimillä, kun esimerkiksi Ryzen 9 8945HS (Zen 4 Phoenix, 8 ydintä) nettoaa yli 2350 pistettä yhdellä ja 11600 kaikilla ytimillä. Heikko testitulos selittyy ES-prosessorin matalilla kellotaajuuksilla; testin aikana prosessori toimi 1411-1414 MHz:n kellotaajuuksilla.

