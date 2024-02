Toimitusjohtajan mukaan pörssilistauksen tuomat kassavirrat auttaisivat myös itse Raspberry Pi Foundationia toimimaan entistä laajemmin muun muassa hyväntekeväisyyden saralla.

Englantilainen Raspberry Pi Ltd on suunnitelmissa listautua Lontoon pörssiin. Raspberry Pi on monille harrastajille tuttu yhden piirilevyn minitietokone, josta on vuosien saatossa nähty useita eri versioita. Tuorein malli on viime vuonna julkaistu Raspberry Pi 5. Yhtiön omistaa hyväntekeväisyyssäätiö Raspberry Pi Foundation, jonka yksi tavoite on tietotekniikan opetuksen edistäminen kouluissa.

Lontoon pörssiin listautumista Raspberry Pi Ltd yritti jo parisen vuotta sitten, mutta sitä ei tuolloin tapahtunut. Nyt arviolta puolen miljardin dollarin arvoinen yhtiö on Peel Hunt- ja Jefferies-pankkien avustamana päättänyt viedä asian maaliin, mutta tarkkaa päivämäärää listautumiselle ei ole tiedossa. Toimitusjohtaja Eben Uptonin mukaan Lontoo tuntuu luonnolliselta valinnalta listautumiselle eikä hän näe sen karkoittavan kansainvälisiä sijoittajia. Hän perustelee myös itse Raspberry Pi Foundationin hyötyvän pörssilistauksesta, sillä siitä kertyvällä kassavirralla pystyttäisiin laajentamaan säätiön hyväntekeväisyystoimintaa entisestään. Raspberry Pi Ltd:n toiminnan luonteeseen Upton ei usko listauksen vaikuttavan.

Kun aiemmin yhteistyökumppanuuksista tulonsa hankkinut yhtiö tuo osakkeensa julkiseen myyntiin, tietänee se myös tuotekehityskapasiteetin nousua. Nähtäväksi jää, saapuuko seuraava Raspberry Pi markkinoille nopeammin kuin neljässä vuodessa, joka oli Raspberry Pi 4:n ja 5:n välinen odotusaika. Toivottavasti myös Raspberry Pi Foundationin alkuperäinen visio, eli nuorten tietoteknisen osaamisen lisääminen, ottaa kohonneen talouden myötä edistysaskelia.

Lähde: Tom’s Hardware