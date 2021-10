Raspberry Pi 2 W ei tule korvaamaan aiempia malleja, vaan saapuu niiden rinnalle 5 dollaria edeltäjäänsä korkeampaan suositushintaan.

Raspberry Pi Foundation on julkaissut tänään uuden Raspberry Pi Zero 2 W -minitietokoneen. Kyseessä on nimensä mukaisesti seuraaja alkuperäiselle Pi Zerolle, joka julkaistiin jo lähes kuusi vuotta sitten, minkä jälkeen reilut neljä vuotta sitten markkinoille tuli langattomilla yhteyksillä varustettu Raspberry Pi Zero W -malli.

Raspberry Pi Zero 2 W pitää sisällään Broadcom BCM2710A1 -järjestelmäpiirin, joka on valmistajan mukaan tuttu alkuperäisestä Raspberry Pi 3:sta, mutta yhteen gigahertsiin alikellotetuilla prosessoriytimillä. Piirissä on neljä Cortex-A53-ydintä. Piirin parina on 512 megatavua LPDDR2 SDRAM-muistia. Vaikka kyseessä on siis edelleen kohtalaisen vanha piiri, on se valmistajan mukaan selvä päivitys alkuperäiseen Zero-malliin verrattuna saavuttaen Sysbench-testissä viisi kertaa nopeamman tuloksen.

Nimensä mukaisesti Raspberry Pi Zero 2 W -pitää mukanaan myös langattomat yhteydet ja uutuudesta ei ole saatavilla mallia, josta yhteydet puuttuisivat. Wi-Fi-verkkojen tuki on pysynyt Zero W:stä tutulla 802.11n-tasolla, mutta Bluetooth-versio on noussut 4.0:sta 4.2:een.

Raspberry Pi Zero 2 W:n myynti alkaa valituilla markkinoilla välittömästi mutta se ei tule korvaamaan aiempia malleja, vaan ne säilyvät yhä myynnissä alkuperäisiin suositushintoihinsa. Zero 2 W puolestaan tulee myyntiin 5 dollaria Zero W:tä korkeampaan 15 dollarin suositushintaan.

Lähde: Raspberry Pi