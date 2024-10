Tuoreimpiin RazerCon-julkaisuihin kuuluu muun muassa kannettavaa tietokonetta, pelikuuloketta ja värinäpalautetta antava istuinpehmuste. Lisäksi yhtiö julkaisi uudet Basilisk V3 -pelihiiret.

Pelituotevalmistaja Razer on esitellyt verkossa pidetyssä RazerCon 2024 -lähetyksessään liudan uusia tuotteita pelaamiseen, kuten esimerkiksi pelikuulokkeet, pelikannettava jäähdytysalustoineen sekä värisevä istuinpehmuste. Uusia tuulia puhalsi myös ohjelmistopuolelle ja lähetyksen ulkopuolella valmistaja julkaisi lisäksi uudet Basilisk V3 -pelihiiret.

Razer Freyja on jatkoa alkuvuonna esitellylle Project Estherille ja tarjoaa pelaajille pelin tapahtumiin reagoivaa haptista värinäpalautetta istuinpehmusteen muodossa. Freyjassa on sekä takapuolen että selän kohdalla yhteensä kuusi haptista värinäaluetta ja se yhdistyy tietokoneeseen 2,4 gigahertsin langatonta yhteyttä tukevalla vastaanottimella. Freyja sopii moneen eri peli- ja toimistotuoliin, vaikka markkinointimateriaalissa sitä toki mainostetaan Razerin omien pelituolien kaverina.

Langaton Razer Kraken V4 Pro laajentaa V4-kuulokkeiden mallistoa ja äänien lisäksi se tarjoaa kuuntelijalle Freyjan tavoin haptista värinäpalautetta. Kaiutinelementit ovat edelleen samat 40 millimetrin TriForcet ja yhteysvaihtoehtoina on 2,4 GHz:n matalaviiveyhteys ja Bluetooth 5.3. Mukana toimitetaan myös OLED-näytöllä ja säätörullalla varustettu hallintalaite. Akunkestoa luvataan RGB-valoilla, värinäpalautteella ja 2,4 GHz:n yhteydellä noin 13 tuntia.

Sekä Freyja että Kraken V4 Pro tukevat Razerin Sensa HD Haptics -värinäpalauteteknologiaa, joka mahdollistaa pelikehittäjille entistä monipuolisempien värinäefektien lisäämisen peleihinsä. Sensa HD Hapticsia tukee esimerkiksi GSC Game Worldin tuleva S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Viime vuodesta uudistettu Razer Blade 18 on järeä pelikannettavauutuus, joka tarjoaa 18 tuuman 4K-näytön (3840 x 2400 pikseliä) 200 hertsin maksimivirkistystaajuudella, mutta valittavissa on myös 300 ja 240 Hz:n QHD-näytöillä (2560 x 1600 pikseliä) varustetut mallit. Tehokkaimmassa Blade 18 -variantissa on sisuksissa Intel Core i9 14900HX -prosessori, RTX 4090 -mobiilinäytönohjain ja peräti 64 gigatavua DDR5-muistia. Uusi Blade 18 tukee myös uutta Thunderbolt 5 -standardia (USB4 v2).

Blade 18:aa ja muita kannettavia jäähdyttämään Razer lanseerasi Laptop Cooling Pad -alustan, josta on valittavissa versioita eri kokoisille kannettaville (14–18”). Alustassa on kannettavan lämpötilaan mukautuva 140 mm:n tuuletin, jolle voi halutessaan määrittää myös omia tuuletinprofiilejaan, ja kolme USB-A-liitäntää oheislaitteille. Mukana on tietenkin myös säädettävä RGB-valaistus.

Hiiripuolelle Razer esitteli nostalgiaa kaipaaville tekniikaltaan modernisoidun version pian 20-vuotiaasta Boomslang-pelihiirestä, joka oli 90-luvulla ensimmäisiä todellisia pelaamiseen suunniteltuja hiiriä. Boomslang 20th Anniversary Edition säilyttää saman klassisen muotoilun, mutta tarjoaa nykyaikaisia pelihiiriominaisuuksia, joita valmistaja ei kuitenkaan valottanut vielä sen enempää.

Nykyaikaisia hiiriä Razerilta ovat sen sijaan langallinen Basilisk V3 35K sekä langaton malli V3 Pro 35K, jotka nimensä mukaan yltävät 35 000 dpi:n (dots per inch) herkkyyteen samalla optisella Focus Pro 35K Gen-2 -sensorilla, joka oli käytössä jo keväällä julkaistussa Viper V3 Pro -hiiressä. Langattomalle V3 Pro 35K:lle luvataan jopa 140 tunnin akunkestoa HyperSpeed Wireless -tilassa. Painoa hiirillä on 112 grammaa.

Lisäksi ohjelmistopuolelle Razer toi uuden Synapse 4 -hallintaohjelmistonsa, jolla voi kustomoida monipuolisesti eri Razer-laitteiden asetuksia, kuten hiirten ja näppäimistöjen asetuksia sekä RGB-valaistusefektejä. Synapse 4 on taaksepäin yhteensopiva Synapse 3:a tukevien laitteiden kanssa ja edeltäjäänsä verrattuna siinä on parannettu mm. suorituskykyä, vakautta sekä uudistettu käyttöliittymää niin käytettävyyden kuin ulkonäönkin osalta. Synapse 4 on ladattavissa Razerin verkkosivuilta.

Lähde: Razer, TechPowerUp