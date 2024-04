Langaton pelihiiri painaa väristä riippuen vain 54 tai 55 grammaa ja tarjoaa peräti 8000 hertsin päivitystaajuuden.

Pelaajien lifestyle-brändiksikin itseään kutsuva Razer on terästänyt hiirivalikoimaansa uudella esports-pelaajille suunnatulla mallilla. Langaton Viper V3 Pro panostaa ennen kaikkea keveyteen, tarkkuuteen ja mataliin viiveisiin.

Razer Viper V3 Pro on suunniteltu yhtiön mukaan yhteistyössä useiden esports-ammattilaisten kanssa ja esimerkiksi Valorantia pelaavalta Zachary ’zekken’ Patrone on saatu vuolaat kehut uutuushiiren eduista markkinointimateriaaleihin huolimatta elintärkeän RGB-valaistuksen puutteesta. Hiiri on muotoiltu symmetriseksi, mutta peukalonapit on asetettu oikeakätiseen käyttöön. Sen strategiset mitat ovat 127,1 x 63,9 x 39,9 mm ja mustana 54 tai valkoisena 55 grammaa.

Viper V3 Pron silmänä toimii Razerin optinen Focus Pro 35K Gen-2 -sensori, jonka luvataan 35 000 DPI:n lisäksi pysyvän kyydissä maksimissaan 750 IPS:n nopeuksissa ja 70 G:n kiihdytyksissä. Hiiren pääkytkimet on varustettu yhtiön omilla 3. sukupolven optisilla kytkimillä, joiden luvataan kestävän vähintään 90 miljoonaa klikkausta. Hiiressä on yhteensä kuusi ohjelmoitavaa painiketta, joista yksi on tosin sijoitettu verrattain hankalasti käytettävästi hiiren pohjaan ja toimii oletuksena DPI-painikkeena.

Razerin uutuushiiri tukee jopa 8000 hertsin päivitystaajuutta langattomasti HyperSpeed-teknologian avulla ja mukana tulee siihen tarvittava HyperPolling-vastaanotin. Korkealla päivitystaajuudella on luonnollisesti hintansa; 1000 hertsin päivitystaajuudella hiiren akun luvataan jaksavan maksmissaan 95 tuntia, 2000 hertsin taajuudella 62 tuntia, 4000 hertsin taajuudella 40 tuntia ja 8000 hertsin taajuudella 17 tuntia. Lataaminen toteutuu USB-C-liittimellä.

Razer Viper V3 Pro on hinnoiteltu yhtiön verkkokaupassa 179,99 euroon. Se on saatavilla välittömästi sekä mustana että valkoisena versiona.

Lähde: Razer