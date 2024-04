TD500 Max tarjoaa helpotusta PC:n kasaukseen tarjoamalla joitain komponentteja valmiiksi asennettuina, kun taas MasterBox 600 tukee nykyaikaisia emolevyn takapuolisia liitäntöjä.

Taiwanilainen Cooler Master esitteli tammikuussa CES 2024 -messujen yhteydessä joukon uutuustuotteita, joihin kuuluneet kotelot TD500 Max (otsikkokuassa) ja MasterBox 600 on nyt julkaistu. ATX-kokoluokan TD500 Max tarjoaa itse kotelon lisäksi valmiiksi asennettuna 360 millimetrin AIO-nestejäähdyttimen sekä 850 watin virtalähteen, joka täyttää myös ATX 3.0 -standardin. MasterBox 600 sen sijaan on tavallisempi kotelouutuus, joka kuitenkin lisämausteena tukee hiljalleen yleistyviä emolevyn takaliitäntöjä.

Lasikylkisen TD500 Maxin AIO-jäähdytin on Cooler Masterin ML360 Atmos, jonka 36 mm:n paksuisessa jäähdyttimessä on kolme 120 mm:n Mobius 120P ARGB -tuuletinta. Lisäksi takaosassa on esiasennettuna 120 mm:n CF120 ARGB -tuuletin. Virtalähteenä toimii 850-wattinen ja 80 Plus Gold -luokiteltu GX II Gold 850, joka on uuden ATX 3.0 -standardin mukainen. Siitä lähtevät emolevyn ja näytönohjaimen virtakaapelit ovat valmiiksi niputettuina oikeille paikoille kotelon kyljessä, mikä helpottaa loppukäyttäjän kaapelinhallintaa. Lisäksi TD500 Maxissa on ruuvien säilömiseen tarkoitettu tila virtalähteen vieressä.

TD500 Maxin tekniset tiedot:

Ulkomitat: 499 mm × 210 mm × 500 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, muovi, karkaistu lasi

Emolevytuki: ATX, mATX, Mini-ITX

Laajennuspaikat: 7

I/O-paneeli: 2 × USB 3.2 Gen 1 + 1 × USB 3.2 Gen 2 + 2 × USB-C + 3,5 mm audiokomboliitäntä

AIO-nestejäähdytin: ML360 Atmos + 3 × Mobius 120P ARGB

Tuuletintuki: Etu- ja kattopaneeli: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Takapaneeli: 1 × 120 mm (esiasennettuna CF120 ARGB)

Nestejäähdytintuki: Etu- ja kattopaneeli: 360 mm / 240 mm Takapaneeli: 120 mm

Virtalähde: GX II Gold 850 (850 W, 80 Plus Gold, ATX 3.0)

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 165 mm

Virtalähteen maksimipituus: 200 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 360 mm (AIO:n kanssa)

MasterBox 600 kasvattaa osaltaan emolevyjen takaliitäntöjä tukevien koteloiden valikoimaa. Esimerkiksi Project Zero- ja BTF-mallisten emolevyjen kaapeleiden hallinnalle on MasterBox 600:ssa yli 3 cm tilaa emolevyn takana. Lasikylkeä lukuunottamatta kotelossa on verkkorakenteiset mesh-paneelit ilmankiertoa parantamassa ja ARGB-tuulettimia siinä on esiasennettuina neljä – yksi 120 mm:n CF120-tuuletin takana ja kolme 140 mm:n SickleFlow-tuuletina edessä. Lisäksi virtalähteen edessä on kahden HDD-aseman tai jopa kuuden SSD-aseman kelkka, joka on irrotettavissa työskentelytilan lisäämiseksi. Toisin kuin harmaana tuleva TD500 Max, MasterBox 600 on valittavissa mustana tai valkoisena ja siitä on myös saatavilla edullisempi Lite-versio, jossa ei ole esiasennettuja tuulettimia.

MasterBox 600:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 474 mm × 230 mm × 481 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, muovi, karkaistu lasi

Emolevytuki: E-ATX, ATX, mATX, Mini-ITX

Laajennuspaikat: 7

I/O-paneeli: 2 × USB 3.2 Gen 1 + 1 × USB 3.2 Gen 2 + 2 × USB-C + 3,5 mm audiokomboliitäntä

Tuuletintuki: Etupaneeli: 3 × 120 mm / 3 × 140 mm (3 × 140 mm SickleFlow esiasennettuna) Kattopaneeli: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Takapaneeli: 1 × 120 mm

Nestejäähdytintuki: Etupaneeli: 360 mm / 420 mm Kattopaneeli: 280 mm / 360 mm Takapaneeli: 120 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 170 mm

Virtalähteen maksimipituus: 170 mm, ilman HDD-kelkkaa 210 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 410 mm

TD500 Max tulee saataville heti ja MasterBox 600 huhtikuun loppuun mennessä seuraavin suositushinnoin:

TD500 Max – 519,90 €

MasterBox 600 – 129,90 €

MasterBox 600 Lite – 89,90 €

Lähde: Sähköpostitiedote