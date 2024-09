Razer julkaisi uuden BlackWidow V4 Pro 75% -pelinäppäimistön

Uutuus täyttää omassa luokassaan kaikki oleellisimmat lippulaivamallin ominaisuudet OLED-näytöstä kaksoisvalettuihin PBT-näppäinhattuihin ja kattavaan RGB-valaistukseen.

Pelaajien johtavaksi lifestylebrändiksi itseään tituleeraava Razer on terästänyt näppäimistövalikoimaansa uudella BlackWidow-mallilla. Uutuusnäppäimistö kuuluu suosittuun 75 %:n kokoluokkaan.

Razer BlackWidow V4 Pro 75% on nimensä mukaisesti 75 % -kokoluokan langaton näppäimistö. Näppäimistön oikeasta yläkulmasta löytyy OLED-näyttö ja Razer Command Dial -hallintarulla, kuten moderniin huippupelinäppäimistöön kuuluukin. Pelaajan siivittää parhaisiin pelituloksiin RGB-valaistus, jossa päätyjen valolistat täydentävät näppäinten loistetta. Näppäinhatut ovat kaksoisvalettua PBT-muovia, eli niiden ylenpalttisesta kulumisesta ei tarvitse olla huolissaan.

Uusi BlackWidow on varustettu valmiiksi yhtiön omilla 3. sukupolven taktiileilla Oransseilla kytkimillä, mutta se tukee kytkinten hotswap-vaihtoa sekä 3- että 5-pinnisille kytkimille. Näppäimistön kansi on valmistettu alumiinista ja sen alta löytyy gasket mount -ripustettu valkoinen lasikuitua sisältävä FR4-levy. Melua iljentämässä on paksuhko kerros vaahtomuovia ja piirilevy on päällystetty tulenkestävällä teipillä, joka tekee ääniprofiilista matalamman. Oleellisille näppäimille löytyy piirilevyyn ruuveilla kiinnitetyt, Krytox GPL 205g0:lla esivoidellut vakauttajat.

Itse näppäimistörakenteen alta löytyy 4200 mAh:n akku sekä toinen vaahtomuovikerros ennen ABS-muovista valmistettua pohjaa. Yhtiön mukaan akussa piisaa virtaa parhaimmillaan jopa 2100 tunniksi yhdellä latauksella, mutta se edellyttää virransäästötilan käyttöä, mikä epäilemättä tarkoittaisi esimerkiksi elintärkeästä RGB-valaistuksesta luopumista. Näppäimistön kruunaa magneettikiinnitteinen, tekonahkapäällysteinen rannetuki.

BlackWidow V4 Pro 75% tukee langattomasti yhtiön omaa 2,4 GHz:n HyperSpeed Wireless -protokollaa maksimissaan 4000 hertsin päivitystaajuudella, sekä Bluetooth 5.1:n kautta maksimissaan kolmea laitetta. Näppäimistö ladataan USB-C-kaapelilla ja toimii haluttaessa myös langattomassa tilassa sen avulla, kunhan käyttäjä muistaa vaihtaa näppäimistön tilan sen takaa löytyvästä kytkimestä.

Razer BlackWidow V4 Pro 75% on ennakkomyynnissä välittömästi yhtiön omassa verkkokaupassa, mutta vain US ISO -asettelulla. Muiden V4-mallien perusteella näppäimistöstä on kuitenkin odotettavissa myös Nordic-versio muille jälleenmyyjille. Razerin verkkokaupassa näppäimistön hinta on 349,99 euroa ja sen toimitukset aloitetaan 24. syyskuuta, jolloin sen myynti aloitetaan myös jälleenmyyjien toimesta.

Lähde: Razer