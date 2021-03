Razer pyrkii täysin hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä

Razer suunnittelee kykenevänsä siirtymään täysin uusiutuviin energialähteisiin vuoteen 2025 mennessä ja lupaa sen tuotteiden valmistuksen siirtyvän kierrätettäviin tai kierrätettyihin materiaaleihin 2030 mennessä.

Oheislaitevalmistajana suosioon noussut Razer on ilmoittanut sitoutuvansa vihreämpään tulevaisuuteen. Yhtiön on laatinut uuden 10-vuotissuunnitelman, jonka tavoitteena on hiilineutralius.

Razerin mukaan sen #GoGreenWithRazer-10-vuotissuunnitelma tulee viemään yhtiön täysin hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Suurimmat yksittäiset virstanpylväät matkalla ovat uusiutuvaan energiaan siirtyminen vuoteen 2025 mennessä ja kaikkien tuotteiden kierrätetyistä tai kierrätettävistä materiaaleista vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiö lupaa pyrkiä minimoimaan esimerkiksi kertakäyttömuovituotteiden käytön toimistoissa ja korvaamaan ne uusiutuvilla tuotteilla. Koska kaikkea ei kuitenkaan voi ainakaan tällä hetkellä korvata ympäristöystävällisellä vaihtoehdolla, panostaa yhtiö metsien istutukseen ja muihin ympäristöprojekteihin kompensoidakseen niitä. Myös yhtiön toimistojen sähköntuotanto pyritään tuottamaan hiilineutraalisti ja sen Euroopan toimisto Hampurissa toimiikin jo täysin uusiutuvilla energianlähteillä. Myös yhtiön uusi, piakkoin avattava Singaporen päämaja luottaa puhtaasti uusiutuviin energianlähteisiin.

Razer lupaa lisäksi, että kaikki sen tuotteet ja niiden paketoinnit tulevat olemaan kierrätettävissä yhtiön itsensä toimesta jo vuoteen 2025 mennessä. Ainakin aluksi kierrätys tapahtuu toimittamalla kierrätettävä tuote RazerStoreen, joita ainakin tällä hetkellä on vasta kourallinen ympäri maailman. Vuoteen 2030 mennessä kaikki tuotteet tullaan puolestaan valmistamaan kierrätetyistä tai kierrätettävistä materiaaleista. Yhtiön tuotteissa tullaan siirtymään kierrätettyihin PCR-muoveihin (Post-Consumer Resins) ja FSC-sertifioituihin (Forest Stewardship Council) biohajoaviin paketointeihin.

Razer panostaa edelleen myös metsien suojeluun. Yhtiön Sneki Snek -maskottien myynneillä on pelastettu yhtiön mukaan tähän mennessä noin 170 000 puuta ja sen uusi tavoite on pelastaa vähintään miljoona puuta. Razer suojelee 10 puuta jokaista myytyä Sneki Snek -tuotetta kohti ja lupaa julkaista uusia saman sarjan tuotteita joka 250 000 suojellun puun välein.

