Yhtiön uusi DAO 150W GaN Charger tukee laajasti erilaisia pikalatausformaatteja, mukaan lukien uusin USB-PD 3.1, ja se on varustettu USB-A- ja -C-liitäntöjen lisäksi myös DC-liitännällä pelikannettavia varten.

Kiinalaisen Nubian pelibrändi RedMagic tunnetaan luonnollisestikin parhaiten pelipuhelimistaan, mutta yhtiön valikoimiin kuuluu myös joukko oheislaitteita. Nyt valikoimaa on terästetty esittelemällä uusi GaN-laturi.

Redmagic DAO 150W GaN Charger on nimensä mukaisesti 150 watin tehoon yltävä galliumnitridi-laturi. GaN-latureissa ei nykypäivänä ole enää sinänsä mitään erikoista, mutta joukkorauhoituskampanjassa parhaillaan oleva uutuus eroaa massasta paitsi ulkonäkönsä, myös ominaisuuksiensa puolesta.

Redmagicin uusi GaN-laturi tukee yhtenä ensimmäisistä USB Power Deliveryn uutta 3.1-versiota, joka nostaa maksimilataustehon 140 wattiin. Yhtiön kehittämä Neocharger 4.0 -teknologia jakaa laturin 150 watin kokonaiskapasiteetin älykkäästi eri laitteiden tarpeiden mukaan neljään latausporttiinsa. Mukana on yksi ns. barreljack-tyyppinen DC-portti (20V 7,5A), kaksi USB-C-porttia (USB-PD 2.0, 3.0, 3.1, PPS, QC 2.0, 3.0 ja 4+) ja yksi USB-A-portti (22,5W SCP, FCP, QC 2.0, 3.0, 4+, AFC ja Apple 2.5). USB-C-portit tukevat maksimissaan 140 ja DC-portti 150 watin tehoa.

Pelibrändinä Redmagic on ymmärtänyt pitää myös pelaajat tyytyväisinä ja laturi on varustettu yhtiön mukaan cyberpunk-henkisellä muotokielellä, johon kuuluu myös RGB-valaistus sekä ikkuna laturin sisään. Laturi on varustettu myös kustomoitavalla LCD-näytöllä, jossa näkyy reaaliaikaista tietoa laturin tilasta, lataustehosta ja muista vastaavista ominaisuuksista ja sitä voidaan ohjata paitsi sivun kosketusnäppäimillä, myös puhelimeen asennettavalla sovelluksella.

Laturi saapuu normaaliin myyntiin lähitulevaisuudessa ja se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 199 euroon. Laturi voidaan kytkeä paitsi suoraan töpseliin, myös mukana tulevan Desktop Charging Station -sovittimen kanssa esimerkiksi pöydälle johdon päähän.

