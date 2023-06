NZXT:n "audioekosysteemiin" kuuluvat mikseri integroidulla kuuloketelineellä, headset, kaiuttimet ja subwoofer.

NZXT aloitti kotelovalmistajana vuonna 2004 ja on sittemmin laajentanut lonkeronsa laajalle. Ensimmäinen kotelo oli muotokieleltään kaikkea muuta kuin yksinkertainen tai hillitty, toisin kuin yhtiön nykymallisto. Uusi Relay noudattaa onneksi nykylinjaa.

NZXT kutsuu Relayta kokonaiseksi audioekosysteemiksi. Siihen sisältyvät SwitchMix-mikseri ja Relay headset, kaiuttimet ja subwoofer. SwitchMix on varustettu sisäänrakennetulla kuuloketelineellä, johon on rakennettu kuulokkeet tunnistava mekanismi. Se osaa vaihtaa ääniulostulon automaattisesti kaiuttimista kuulokkeisiin, kun ne nostetaan pois telineestään. Ominaisuus toimii millä tahansa kaiuttimilla ja 3,5 mm:n liitäntää käyttävillä kuulokkeilla, ei vain Relay-sarjalla. Mikseri sisältää 24-bittisen / 96 kHz:n DAC:n ja se tukee DTS 7.1 Surround sound -toimintoa sitä tukevilla laitteilla.

Relay-headset on HiRes Audio -sertifioitu headset, jonka kuulokkeissa tuottaa ääntä 40 mm:n elementit. Ne on suunniteltu kevyiksi ja Memory Foam -muistivaahtoa käytetään sekä kuulokkeiden kupeissa että pannassa. Kuulokkeet tukevat DTS Headphone:X -äänentoistoa ja niiden EQ on säädettävissä Cam-sovelluksen kautta. Headsetin mikrofoni on irrotettavissa, kun sitä ei käytetä.

Relay-kaiuttimet on suunniteltu PC-pelaamiseen ja ne tarjoavat 40 watin tehon per kaiutin. Kaiutinten diskanttielementissä on silkkikeskiö ja pääelementissä on hyödynnetty lasikuitua. Subwooferista löytyy puolestaan 6,5” elementti ja tehoa 140 wattia. Subwooferin taajuusrajat on säädettävissä siten, että se sopii parina käytettävien kaiutinten äänimaailmaan.

Relay SwitchMix-mikserin suositushinta on Suomessa 139,90 euroa, headsetin 99,90 euroa, kaiutinten 259,90 euroa ja subwooferin 129,90 euroa. Headset ja kaiuttimet ovat saatavilla sekä mustina että valkoisina, kun subwoofer ja SwitchMix ovat aina mustia.

Lähde: Lehdistötiedote