Samsungin uutuuksissa on panostettu muun muassa akkukestoon suurella 5000 mAh:n akulla.

Samsung on esitellyt tänään uutta verta suositun Galaxy A -sarjan edullisempaan päätyyn. Galaxy A12 ja A02s ovat yhtiön ensimmäiset ensi vuoden puhelinmallit.

Samsungin uudet Galaxy A -sarjan puhelimet käyttävät kumpikin 6,5-tuumaista HD+-tarkkuuden (1560×720) Infinity V -näyttöä, mikä tarkoittaa samalla pisaraloveen sijoitettua selfiekameraa. Valitettavasti yhtiön tiedotteesta puuttui niin paljon teknisiä yksityiskohtia, että perinteinen ominaisuuslistaus jää uusien A-sarjalaisten kohdalla väliin.

Samsung ei ole virallisesti kertonnut Galaxy A12:n tai A02s:n järjestelmäpiirien tarkkoja malleja, mutta tiettävästi ensin mainitussa on MediaTekin Helio P35 (4x 2,3 GHz + 4x 1,8 GHz Cortex-A53) ja jälkimmäisessä Qualcommin Snapdragon 450 (8x 1,8 GHz Cortex-A53). Järjestelmäpiirin tukena on A12:ssa 4 Gt muistia ja 64 Gt tallennustilaa ja A02s:ssä 3 Gt muistia ja 32 Gt tallennustilaa. Kumpikin puhelimista on varustettu microSD-korttipaikalla.

Galaxy A12:n takakamera on varustettu neljällä sensorilla: 48 megapikselin pääkamera, 5 megapikselin ultralaajakulma sekä 2 megapikselin makro- ja syvyyskamerat. Pisaraloven selfiekameran tarkkuus on 8 megapikseliä. A02s:ssä on karsitumpi kameravalikoima 13 megapikselin pääkameralla, 2 megapikselin makrokameralla ja 2 megapikselin syvyyskameralla. Myös selfiekamera on astetta heikompi 5 megapikselin tarkkuudellaan.

Molemmat puhelimista on varustettu 5000 mAh:n akulla ja 15 watin pikalataustuella, mutta biometrinen tunnistautuminen on tuettu vain A12-mallissa kylkeen sijoitetulla sormenjälkitunnistimella. Puhelinten takakannet ovat mattapintaisia ja molemmat tulevat saataville sekä mustana että valkoisena, joiden lisäksi A12-mallista tulee saataville sininen versio.

Samsung Galaxy A12:n ja A02s:n myynti alkaa Suomessa ensi vuoden alussa. A12 on hinnoiteltu 179 ja A02s 159 euroon.

Lähde: Samsungin lehdistötiedote (sähköposti)