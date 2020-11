Intel nostaa tikun nokkaan AMD:n Ryzen 4000 -APU-piirien suorituskyvyn akun varassa

Intelin tyypillisesti töpselin päässä tehdyt suorituskykytestit eivät anna realistista kuvaa kannettavien suorituskyvystä.

AMD:n Ryzen 4000 -sarjan APU-piirit nostivat yhtiön kilpailemaan tosissaan suosiosta myös kannettavissa tietokoneissa. Nyt Intel on nostanut kuitenkin tikun nokkaan yksityiskohdan, johon harvoissa arvosteluissa kiinnitetään erikseen huomiota: suorituskyky akun varassa.

Intelin mukaan AMD:n prosessoreilla varustettavat kannettavat suoriutuvat testistä riippuen jopa 29 – 48 prosenttia heikommin akun varassa, kuin töpselin päässä, kun yhtiön omilla prosessoreilla varustettujen kannettavien kohdalla ero on yksittäisiä prosentteja. Intel on käyttänyt esimerkkitesteinään PCMark 10-, WebXPRT- ja PPT to PDF -testejä.

Syy eroon on ilmeisesti lyhyissä testeissä, sillä kuten Intel kertoo dioissaan, AMD nostaa prosessoreidensa suorituskyvyn täysiin vasta noin 7 – 10 sekunnin viiveellä. Ilmeisesti Intelin valitsemat testit ovat rasitusluonteeltaan niin lyhyitä, että hitaan käynnistyksen tekemästä erosta tulee merkittävä. Pidemmissä testeissä, kuten Cinebenchissä, eroa ei pääse syntymään samaan tapaan, koska itse testi kestää kyllin pitkään.

Useat kolmannet osapuolet, kuten ArsTechnica, ovat todentaneet Intelin testien pitävän paikkaansa. Sivusto kuitenkin huomauttaa, että huolimatta tästä hitaudesta esimerkiksi viiden minuutin Cinebench R23 -loopin aikana Ryzen 7 Pro 4750U renderöi ruutuja enemmän kuin Core i7-1185G7 kuluttaen siihen samalla vähemmän energiaa. Kritiikkiä sai myös Intelin testiin valitsemat verrokkikannettavat, sillä niiden TDP-arvot ja todelliset kulutukset poikkesivat toisistaan merkittävästi.

Intel toivookin, että tulevat kannettavien testit tehtäisiin joko akun varassa, tai sekän akun varassa että johdon päässä, jotta kannettavan suorituskyvystä saadaan oikeanlainen kuva. AMD ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa millään tasolla.

Päivitys: Tom’s Hardwarella on esillä myös muita Intelin ajamia testejä saman teeman ympäriltä.

Lähde: ArsTechnica