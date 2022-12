Nokia 5.3 voi muuttua toimintakyvyttömäksi tehdasasetusten palautuksesta Android 12 -päivityksen jälkeen

Android 12:n jo Nokia 5.3:een ladanneiden käyttäjien ei kannata ainakaan toistaiseksi palauttaa puhelimensa tehdasasetuksia.

HMD Global aloitti parin vuoden takaiselle Nokia 5.3:lle Android 12 -päivitysten jakelun marraskuussa. Valitettavasti päivitys osoittautui bugiseksi ja se on sittemmin vedetty jo pois jakelusta. Päivityksen jo ladanneiden ei kuitenkaan kannata nollata puhelintaan tehdasasetukset palauttamalla, sillä sen on havaittu mahdollisesti ”brickaavan” puhelimia. Laitteiden ohjelmisto on siis mennyt rikki tehden puhelimista käyttökelvottomia.

Ongelman takana on Android-puhelinten päivityksiin mahdollistettu anti-rollback-ominaisuus, jonka tarkoituksena on estää vanhempaan käyttöjärjestelmäversioon palaamista. Vakiona ohjelmistopäivityksiä varten puhelimissa on erilliset A- ja B-osiot, joihin päivitykset latautuvat ja toisesta osiosta voi palauttaa puhelimen edellisen päivitysversion. Nyt Nokia 5.3:n tapauksessa tehdasasetusten palautus pyrkii palauttamaan toiseen osioon jääneen Android 11:n, mikä ei anti-rollbackin myötä ole mahdollista.

Ohjelmiston korjaus ei mitä ilmeisemmin onnistu kotioloissa, vaan ”brickannut” puhelin on vietävä huoltoon.

Vastaavasta syystä tapahtuvia ohjelmiston rikkoutumisia on havaittu aiemmin myös Pixel-puhelimissa ja Googlen virallinen ohjeistus on ollut asentaa Androidin versiopäivitys useaan otteeseen. Tällöin molemmissa osioissa olisi asennettuna tuorein Android eikä anti-rollback siten pääsisi aiheuttamaan ongelmia.

HMD Globalin tapauksessa anti-rollback on käynnistynyt ilmeisesti 14. marraskuuta jakeluun saapuneessa Android 12 -päivityksessä. Jo ennen sitä puhelimiin olisi ollut tarkoitus tulla jo Android 12:n sisältävä päivitys, jonka jakelu on aloitettu 31. lokakuuta. Jostain syystä osa käyttäjistä on kuitenkin mitä ilmeisimmin saanut suoraan tuoreemman päivityksen, josta tehdasasetusten palautus ei ole enää toiminut, sillä anti-rollback on asettunut päälle ja toisella osiolla onkin ollut vanhempi Android 11 -käyttöjärjestelmäversio.

HMD Global on kertonut aiheesta uutisoineelle AndroidWorldille olevansa tietoinen osaa Nokia 5.3 -käyttäjiä koskevasta ongelmasta ja työskentelevänsä sen parissa korjatakseen tilanteen. Toistaiseksi HMD Global kehottaa Nokia 5.3:n omistajia olemaan palauttamatta puhelinta tehdasasetuksiin, jos se toimii Andorird 12:lla.

Kiitokset uutisvinkistä ja kattavasta pohjatyöstä lähteineen TechBBS-foorumin käyttäjälle Flying Antero. Tarkemmin Nokia 5.3:n päivityksen mukanaan tuomiin haasteisiin voi tutustua lähdelinkkien takaa.

