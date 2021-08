Samsung esitteli uuden 5 nm:n tekniikalla valmistetun Exynos W920 -järjestelmäpiirin puettaviin älylaitteisiin

Ensimmäisen kerran Exynos W920 tullaan näkemään todennäköisesti 11. elokuuta julkaistavissa uusissa Galaxy Watch 4 -älykelloissa.

Samsung on tänään esitellyt uuden Exynos W920 -nimellä kulkevan 5 nm:n EUV-prosessilla valmistetun järjestelmäpiirin, joka on suunnattu puettaviin älylaitteisiin, eli käytännössä esimerkiksi älykelloihin.

Exynos W920 sisältää kaksi ARM Cortex-A55-prosessoriydintä ja Mali-G68 GPU:n, minkä myötä prosessorisuorituskyvyn pitäisi Samsungin mukaan olla 20 prosenttia edeltäjäänsä parempaa ja grafiikkasuorituskyvyn peräti kymmenkertaista. Piiri mahdollistaa valmistajan mukaan interaktiivisemman 3D-elementtejä sisältävän käyttöliittymän 960×540-resoluution näytöllä.

Piiriin on integroitu 4G LTE Cat.4 -modeemi ja GNSS-järjestelmä (Global Navigation Satellite System) nopeuden, korkeuden ja matkan seurantaan. Lisäksi se sisältää myös erillisen vähävirtaisen Cortex-M55-prosesorin, joka on käytössä pääasiallisten prosessoriydinten sijaan jatkuvasti päällä pidettävän näytön yhteydessä. Samsungin mukaan tämä mahdollistaa aiempia Exynos-piirejä alhaisemman virrankulutuksen jatkuvasti päällä pidettävän näytön kanssa.

Exynos W920 on valmistajan mukaan fyysisesti pienikokoisin järjestelmäpiiri, mitä tämän päivän markkinoilla on puettaviin laitteisiin saatavilla. Tämän myötä se mahdollistaa älykelloihin suuremmat akkukoot tai vaihtoehtoisesti entistä pienemmät ja sulavammat muotoilut. Myös teknologisesti piiri vaikuttaisi olevan kohtalaisen merkittävä harppaus varsinkin, jos sitä vertaa yhä markkinoilla yleiseen Snapdragon Wear 3100 -piiriin, joka on valmistettu 28 nm teknologialla. Myös viime vuonna julkaistuun 12 nm tekniikalla valmistettuun Snapdragon Wear 4100 -malliin nähden Samsungin uutuus vaikuttaisi selvältä kehitysaskeleelta.

Exynos W920 tullaan näkemään ensimmäisenä Samsungin tulevassa Galaxy Watch -kellossa eli todennäköisesti huhutuissa Watch 4 -malleissa, joiden julkaisun on odotettu tapahtuvan huomenna 11. elokuuta pidettävässä Galaxy Unpacked -tilaisuudessa.

