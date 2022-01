WinFuturen mukaan S8 ja S8+ saavat rinnalleen jättimäisellä 14,6-tuumaisella näytöllä varustetun S8 Ultran.

Saksalainen WinFuture on saanut käsiinsä paitsi kuvia, myös teknisiä tietoja Samsungin tämän vuoden taulutietokoneista. Kenties yllättävintä vuodoissa on perus- ja Plus-mallien rinnalle tuleva uusi Ultra-malli.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra on peräti 14,6-tuumaisella SuperAMOLED-näytöllä varustettu taulutietokone. Näytön resoluutio on 2960×1848, mutta sen rikkoo osaltaan kaksi etukameraa sisältävä lovi näytön pitkällä sivulla. Näytön kerrotaan yltävän 120 hertsin virkistystaajuuteen ja sen kirkkaudeksi kerrotaan maksimissaan 420 kandelaa neliömetriä kohden.

Ultra-mallin alapuolelta löytyvät odotetusti S8- ja S8+ -perusmallit. S8 on varustettu 11-tuumaisella 2560×1600-resoluution LTPS-paneelilla, joka yltää 500 cd/m2 kirkkauteen ja 120 hertsin virkistystaajuuteen. S8+:ssa on puolestaan 12,7-tuumainen SuperAMOLED-näyttö 2800×1752-resoluutiolla. Ultra-mallin tavoin paneeli yltää 420 cd/m2 kirkkauteen ja 120 hertsin virkistystaajuuteen. Toisin kuin Ultrassa, S8:n ja S8+:n näytöistä ei löydy lovea, vaan niiden etukamera on saatu mahtumaan kehyksiin.

Näyttöjä lukuunottamatta koko kolmikko perustuu hyvin pitkälti samaan rautaan. Taulutietokoneiden sydäminä sykkivät Qualcommin Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiirit, joiden tukena on 8 Gt muistia, joskin Ultra-malliin voi valita myös 16 Gt muistia. S8 ja S8+ tarjoavat 128 tai 256 Gt tallennustilaa ja Ultra 128 tai 512 Gt, mutta kaikkien kohdalla sitä voi laajentaa microSD-kortilla. Kaikki kolme tukevat myös S Pen -stylusta, jolle on löydetty kuvien perusteella sijoituspaikka takakameroiden rinnalta.

Kaikissa kolmessa on kaksoistakakamera 13 megapikselin pääsensorilla (f/2.0) ja 6 megapikselin ultralaajakuvasensorilla (f/2.2). S8 ja S8+ on varustettu yhdellä 12 megapikselin (f/2.4) etukameralla, kun Ultrassa on kaksi 12 megapikselin etukameraa (f/2.4 ja f/2.2).

Samsungin uudet taulutietokoneet tulevat tukemaan USB-C 3.2 Gen 1 -liitäntöjä, Wi-Fi 6 -standardia ja Bluetooth 5.2:ta, sekä valinnaisena optiona 5G-yhteyksiä. Niistä löytyy luonnollisesti sormenjälkilukijat, pikalataukset ja kattavat paikannuspalvelut.

Samsung Galaxy Tab S8:n strategiset mitat ovat 253,8 x 165,4 x 6,3 mm ja 507 grammaa ja siihen on mahdutettu 8000 mAh:n akku. S8+ kasvattaa mitat 285 x 185 x 5,7 milliin ja painon 567 grammaan 10 090 mAh:n akulla kun Ultra-malli punnaa itsensä 326,4 x 208,6 x 5,5 milliin ja 728 grammaan 11 200 mAh akulla.

Lähde: WinFuture