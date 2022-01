Kyseessä ovat ensimmäiset Release 510 -sarjan GeForce-ajurit, jotka tukevat kaikkia yhtiön pelinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 511.23 -ajurit ovat ensimmäiset Release 510 -sarjan GeForce-ajurit, jotka tukevat kaikkia yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien ja ne ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille. NVIDIA kiusoitteli ajureiden uudistuksista jo aiemmin kuluvalla viikolla.

GeForce 511.23 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leimat God of Warille, Tom Clancy’s Rainbow Six Extractionille, Hitman III:lle, The Anacrusikselle, GRITille ja Monster Hunter Riselle. Mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin ei ole mainintoja. Lisäksi ajureissa on uutta tuki Windows 11:n dynaamiselle virkistystaajuudelle, CUDA 11.6:lle ja kolmelle uudelle, alustavasti hyväksytylle OpenCL-laajennokselle sekä valinnainen uusi OpenCL-kääntäjä. Ajureissa on mukana myös aiemmin kuluneella viikolla esitellyt uudet ominaisuudet, kuten DLDSR.

Tuttuun tapaan ajurit korjaavat myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi 12-bittisillä väreillä tapahtunut vilkunta ja katoilevat tekstit, satunnainen ruudun yläosan vilkuntä työpöydällä sekä koko ruudun vilkunta useamman näytön konfiguraatioilla. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan FarCry 6:ssa tapahtuva geometrian korruptoituminen, äänen katkeaminen Dolby Atmos -sisältöä toistettaessa Ampere-arkkitehtuurin näytönohjaimilla, jotka on kytketty HDMI 2.1 -vahvistimeen sekä ikuisuusongelma Sonic & All-Stars Racing Transformedin kaatuilu veden läpi ajettaessa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä