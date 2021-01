Samsung järjestää Galaxy Unpacked -tapahtuman tammikuun 14. päivä

Tilaisuudessa tullaan todennäköisesti näkemään korealaisvalmistajan uusi Galaxy S21 -älypuhelinmallisto.

Samsung on tänään tiedottanut tulevasta Galaxy Unpacked -tapahtumastaan. Tilaisuus järjestetään 14. tammikuuta klo 17 Suomen aikaa ja erittäin suurella todennäköisyydellä siellä tullaan näkemään valmistajan uusi Galaxy S21 -mallisto. Maailmanlaajuisen pandemiatilanteen myötä tapahtuma striimataan livenä Samsungin nettisivujen kautta.

Tapahtuman kutsuvideona toimii tällä kertaa mystinen 12 sekunnin pätkä, jossa pyörii läpikuultava kuutio, jonka sisällä on tumma suorakaiteen muotoinen laite. Tilaisuudessa julkaistuksi odotetusta Galaxy S21:stä on vuotanut aiemmin pressikuvia ja renderöintejä, minkä lisäksi aiemmin tänään uutisoidussa vuodetuissa Galaxy S21:n kuorissa on havaittu olevan paikka S Pen -kynälle. Huhuissa onkin pyörinyt mahdollisuus, että tulevat Galaxy S -mallit tukisivat ennen vain Note-sarjassa tuettua stylus-kynää, mikä tukisi teoriaa siitä, että Samsung voisi olla lopettamassa Note-mallisarjansa.

Lähde: Samsung