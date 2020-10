Samsung Galaxy S21 -mallit renderöintivuodossa – muotoilussa uusia persoonallisia vivahteita

Renderöintejä on vuotanut kahdesta eri lähteestä, mutta laitteet näyttävät niissä hyvin samalta.

OnLeaks on julkaissut Voice-sivustolla renderöintejä tulevasta seuraavan sukupolven Samsung Galaxy S -malleista. Myös xleaks7-nimellä tunnettu David Kowalski on toteuttanut yhteistyössä italialaisen Pigtou-suojakuorisivuston kanssa renderöintejä Galaxy S21 -mallista ja ne näyttäisivät olevan yhteneväisiä OnLeaksin kuvien kanssa. Kowalski oli ensimmäisten joukossa julkaisemassa mm. Note20-vuotokuvia.

OnLeaksin kuvissa esiintyvät sekä S21- että S21 Ultra -mallit. Kuluvan vuoden S20-mallit olivat muotoilultaan suorastaan tylsiä, mutta renderöintien perusteella seuraavan sukupolven mallien muotoiluun on tuotu hieman massasta erottuvaa persoonallisempaa sävyä. Kuvissa huomio kiinnittyy ensimmäisenä takakamerakehykseen, jonka linjat ja materiaalirajat on sulautettu laitteen kehykseen. Toteutus vaikuttaa erityisesti metallikehyksen ja takalasin reunojen muotoihin kameran ympärillä. Ultra-mallin kehys on kooltaan selvästi leveämpi, joten se ei sulaudu yhtä sirosti muotoihin, vaikka idea onkin sama. Ultrassa kameroita on neljä, perusmallissa kolme.

Huhujen mukaan S21-perusmallissa näyttö on tasapintainen ja läpimitaltaan 6,2-tuumainen. Ultra-mallissa näyttö on puolestaan kaarevareunainen ja 6,7-6,9-tuumainen. Pikalatauksen kerrotaan olevan edelleen 25-wattinen, mutta muut speksit ovat vielä hämärän peitossa. Useammasta eri lähteestä kantautuvien huhujen mukaan julkaisu tulisi tapahtumaan jo tammikuussa ja perus- sekä Ultra-mallien ohessa mallistoon kuuluu myös Plus-versio.

io-techin arvostelut tämän vuoden Galaxy S20-. S20+– ja S20 Ultra -malleista voi lukea oheisten linkkien takaa.

Lähde: Pigtou, Voice