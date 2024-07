Kuvanlaadussa uudet Isocell-sensorit kurottelevat Samsungin mukaan älypuhelinten pääkameroiden tasolle, kuten esimerkiksi 200 megapikselin HP9-telekamerasensori.

Korealainen Samsung on julkaissut älypuhelinten Isocell-kamerasensoreihinsa kolme uutuutta, jotka ovat HP9, GNJ ja JN5. Valmistaja mainostaa uusien sensorien kaventavan kuilua puhelinten pää- ja rinnakkaiskameroiden välillä, sillä useimmiten juuri pääkamerat varastavat show’n kuvanlaadussa.

Parrasvaloissa on 1/1,4-tuumainen telekamerasensori HP9 peräti 200 megapikselin tarkkuudella ja 0,56 mikrometrin pikselikoolla. Sen mikrolinssi taittaa valoa entistä tehokkaammin sensorin RGB-värisuodatinta kohti tehostaen valonkeräysominaisuuksia ja pimeäkuvausta. Edeltäjäänsä verrattuna HP9:lle luvataan 12 prosenttia parempaa valoherkkyyttä ja 10 % tehokkaampaa automaattitarkennusta. Sensori tukee myös kaksinkertaista ja nelinkertaista zoomaustoimintoa, joka kasvaa jopa 12-kertaiseksi yhdistettynä kolminkertaisen zoomin telekameralinssiin.

GNJ on 1/1,57-tuumainen kaksoispikselisensori 50 megapikselin tarkkuudella ja 1 μm:n pikselikoolla. Jokaisessa pikselissä on kaksi fotodiodia, jotka nopeuttavat automaattitarkennusta. GNJ:ssä on myös ei-toivottuja heijastuksia estävä ARL-kerros (anti-refractive layer) ja aiempaa pienempi tehonkulutus.

Niin ikään 50 megapikselin JN5 on 1/2,76-tuumainen sensori 0,64 μm:n pikselikoolla, joka Samsungin mukaan soveltuu HP9:n tavoin erityisen hyvin alhaisen valaistuksen olosuhteisiin kohinaa vähentävällä teknologiallaan. Parannuksia on tehty myös automaattitarkennukseen Super QPD -teknologialla (super quad phase detection) ja HDR:ään DSG-teknologialla (dual slope gain). Samsung kertoo JN5:n soveltuvan kautta linjan puhelinten pää-, laajakulma, ultralaajakulma, etu- ja telekameroihin.

Uutuussensoreista ainakin HP9 on jo nähty esimerkiksi Vivon uudessa X100 Ultra -lippulaivapuhelimen telekamerassa.

Lähde: Samsung