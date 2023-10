Samsung esitteli uudet keskihintaiset Galaxy Tab A9 -taulutietokoneet

Samsungin uudet Tab A9 -sarjan tabletit asemoituvat noin 200-400 euron hintahaarukkaan.

Samsung on lanseerannut tänään uudet alempaan keskihintaluokkaan asettuvat Galaxy Tab A9 -taulutietokoneensa globaaleille markkinoille. Mallisto koostuu kahdesta vaihtoehdosta – 8,7-tuumaisesta A9-perusmallista sekä 11-tuumaisesta A9+-mallista. Muutoksia on tapahtunut mm. järjestelmäpiirin, näytön virkistystaajuuden, yhteysominaisuuksien ja muistimäärien osalta. Yritys on myös parantanut ohjelmistopäivitystukea.

Malliston suurikokoisempi vaihtoehto Tab A9+ on suora seuraaja parin vuoden takaiselle edellisen sukupolven Tab A8 -mallille. Näyttökoko on kasvanut puolella tuumalla ja samalla luonnollisesti myös ulkomitat ovat hieman kasvaneet. Näyttö perustuu edelleen LCD-tekniikkaan, mutta sen virkistystaajuutta on nostettu 90 hertsiin.

Järjestelmäpiiriksi Samsung vahvisti io-techille Snapdargon 695, joka on tuttu alemman keskihintaluokan puhelimista. Tallennustilavaihtoehdot ovat tuplaantuneet edeltäjämallista ja myös RAM-muistin määrää on kasvatettu. Yhteyspuolella tarjolla on WiFi-versio sekä 5G-versio. Bluetooth on jostain syystä vanhahtavaa 5.1-versiota. Ohjelmistotasolla tarjolla on Samsungin kalliimmista puhelimista tuttu DeX-työpöytätila sekä kolmen sovelluksen moniajonäkymä.

Samsung Galaxy Tab A9+:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 257,1 x 168,7 x 6,9 mm

Paino: 480/491 grammaa

11” TFT LCD -näyttö, 1920 x 1200, 16:10, 216 PPI, 90 Hz

Snapdragon 695 -järjestelmäpiiri

4 tai 8 Gt RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 1 Tt)

5G & LTE (5G-malleissa), Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1

GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Takakamera: 8 megapikseliä, automaattitarkennus

Etukamera: 5 megapikseliä

Neljä kaiutinta, Dolby Atmos

7040 mAh akku, USB-C 2.0, 15 W latausteho

Android 13, 3 Android-versiopäivitystä, 4 vuotta tietoturvakorjauksia

Pienemmässä Tab A9 -perusmallissa näyttö perustuu myöskin LCD-paneeliin, mutta tarjoaa selvästi alhaisemman resoluution sekä perustason 60 hertsin virkistystaajuuden. Myös järjestelmäpiiri on eri kuin sisarmallissa, sillä Samsungin vahvistaman tiedon mukaan käytössä on Mediatekin Helio G99 -piiri. Pienempien ulkomittojen myötä myös akku on kapasiteetiltaan pienempi 5100 mAh. Yhteyspuolelle on tarjolla vain LTE 5G:n sijaan, mutta Bluetooth on sisarmalliaan uudempaa 5.3-versiota.

Samsung Galaxy Tab A9:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 211 x 124,7 x 8 mm

Paino: 332/333 grammaa

8,7” TFT-näyttö, 800 x 1340, 3:5, 179 PPI

Mediatek Helio G99 -järjestelmäpiiri (2 x 2 GHz Cortex-A75 + 6 x 2 GHz Cortex-A55, Mali-G52 MP2 GPU)

4 tai 8 Gt RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 1 Tt)

LTE (LTE-malleissa), Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.3

GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Takakamera: 8 megapikseliä, automaattitarkennus

Etukamera: 2 megapikseliä

kaksi kaiutinta, Dolby Atmos

5100 mAh akku, USB-C 2.0, 15 W latausteho

Android 13, 3 Android-versiopäivitystä, 4 vuotta tietoturvakorjauksia

Uusista Tab A9 -malleista kiinnostuneiden on valitettavasti odotettava vielä varsin pitkään, sillä laitteiden kerrotaan tulevan Suomessa saataville vasta 1. tammikuuta 2024 alkaen. Saataville tulevia värivaihtoehtoja ovat musta, hopeinen ja tummansininen. Tab A9 -perusmallin hinnat alkavat WiFi-version 199 eurosta – tallennustilan tuplaaminen maksaa 50 euroa ja LTE-yhteydet 40 euroa lisää. Tab A9+ -mallin hinnat alkavat WiFi-version 279 eurosta – sekä tallennustilan tuplaaminen että 5G-yhteydet maksavat 50 euroa ekstraa kumpikin.

Lähde: Samsung