Galaxy Book Odyssey on varustettu Intelin 11. sukupolven Core -prosessorilla ja NVIDIAn GeForce RTX 3050- tai 3050 Ti -näytönohjaimella.

Samsung julkaisi Galaxy Unpacked -tilaisuudessaan uuden sukupolven Galaxy Book-, Book Pro- ja Book Pro 360 -kannettavien lisäksi myös kevyemmän pään pelikannettavan. Galaxy Book Odyssey noudattaa yhtiön pelinäytöistä tuttua linjaa paitsi nimessä, myös kannettavan kannen logossa.

Galaxy Book Odyssey on varustettu Galaxy Bookin tapaan 15,6-tuumaisella FullHD LCD-näytöllä. Prosessoriksi on valittavissa Intelin 11. sukupolven Core i5 tai i7 ja näytönohjaimeksi NVIDIAn GeForce RTX 3050 tai 3050 Ti. Erillisnäytönohjaimet ovat matalan TDP:n ”Max-Q” versioita. Prosessorin tueksi on tarjolla 8-32 Gt LPDDR4X-muistia ja maksimissaan teratavu tallennustilaa. Sekä muistit että tallennustila ovat käyttäjän päivitettävissä jälkikäteen.

Pelikannettava tukee Wi-Fi 6- ja Bluetooth 5.1 -yhteyksiä ja on varustettu myös gigabitin verkkoliittimellä. Tietokoneen kyljistä löytyy kaksi USB Type-C- ja kolme USB 3.2 Type-A -liitäntää, HDMI-liitin, microSD-kortinlukija, 3,5 mm:n kuuloke/mikrofoniliitin ja jo edellä mainittu RJ45-verkkoliitin. Kannettavan kaiuttimet tukevat Dolby Atmos -tilaääniä ja sormenjälkilukija on upotettu osaksi virtapainiketta. Samsungin omana erikoisuutena kannettava tukee Galaxy Tab S7- ja S7+ -taulutietokoneiden käyttöä kakkosnäyttönä.

Samsungin pelikannettavan strategiset mitat ovat 356,6 x 229,1 x 17,7 mm ja 1,85 kg. Sen akun kapasiteetti on 83 wattituntia ja laturina toimii 135 watin USB Type-C -laturi. Kannettavaa ei ole vielä listattu kotimaan verkkokaupoissa, mutta yhdysvalloissa Galaxy Book Odyssey hinnat lähtevät 1399 dollarista.

