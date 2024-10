Uusi Exynos on siirtynyt ARMv9-arkkitehtuuriin, kolmen eriluokan ytimen käyttöön ja tuplannut GPU:n koon.

Samsung on täydentänyt Exynos-järjestelmäpiirivalikoimaansa uudella keskiluokan mallilla. Exynos 1580 noudattaa yhtiön tuttua nimeämismallia mutta on poikkeuksellisen suuri muutos aiempiin malleihin nähden.

Samsung Exynos 1580 valmistetaan yhtiön 3. sukupolven 4 nanometrin valmistusprosessilla. Sen ytimet perustuvat nyt sarjassaan ensimmäistä kertaa ARMv9-arkkitehtuuriin ja GPU on sekin saanut merkittävästi lisää ruutia.

Exynos 1580:n prosessoripuoli rakentuu nyt yhdestä 2,9 GHz:n Cortex-A720 Prime -ytimestä, kolmesta suorituskykyisestä 2,6 GHz:n Cortex-A720 ytimestä ja neljästä energiatehokkaasta 1,95 GHz:n Cortex-A520-ytimestä. Ydinten määrä on siis ennallaan, mutta uuden ARMv9-arkkitehtuurin lisäksi ne on nyt jaettu ensi kertaa kolmeen suorituskykyluokkaan.

Grafiikkaohjaimen virkaa toimittaa AMD:n RDNA3-arkkitehtuuriin perustuva Xclipse 540 kahdella Work Group Processorilla (WGP) eli neljällä Compute Unitilla, mikä on tuplaten edeltäjään nähden. Myös grafiikkaohjaimen oman L2-välimuistin kokoa on kasvatettu. Uuden GPU:n tarjoavan samalla tehonkulutuksella 20 % ja käytössä olevalla tehobudjetilla 37 % lisää suorituskykyä Exynos 1480:iin verrattuna. Myös NPU on selvästi järeämpi ja tarjoaa nyt 6K MAC-yksikön (Multiply-Accumulate) voimin 14,7 TOPSia, kun edellisen Exynos 1380:n NPU ylti vain 4,9 TOPSiin. Viime sukupolven Exynos 1480:n NPU:n suorituskykylukemia Samsung ei ole paljastanut virallisesti.

Exynos 1580 tukee LPDDR5-muistia ja UFS 3.1 -tallennustilaa. Sen 5G-moodemi tukee sekä mmWave että sub-6GHz yhteyksiä ja vaikuttaa nopeuksiltaan identtiseltä Exynos 1480:iin verrattuna. Wi-Fi 6E -tuki on ennallaan, mutta Bluetooth on päivittynyt versiosta 5.3 versioon 5.4. Myös näyttöohjain ja kuvaprosessori vaikuttavat olevan ennallaan ja ne tukevat 1080p+-resoluution näyttöä maksimissaan 144 hertsin virkistystaajuudella ja 200 megapikselin sensoria sekä 4K-kuvausta 60 FPS:n nopeudella.

Samsung Exynos 1580 -järjestelmäpiirin odotetaan saapuvan markkinoille tulevan Galaxy A56 -mallin mukana.

Lähteet: Samsung, GSMArena