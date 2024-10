AOC:n pelinäyttöpuolelle saapuva ultrawide-uutuus on jatkumoa valmistajan viimeaikaisille 27- ja 32-tuumaisille QD-OLED-julkaisuille.

AOC:n pelinäyttöihin keskittyvä AGON by AOC on julkaissut uuden QD-OLED-pelinäytön, joka kantaa mallinimeä AGON Pro AG346UCD. Näytössä on tavallista leveämpi kuvasuhde 21:9 ja kaarevuudeltaan se on hillitty 1800R, eli 1,8 metrin katseluetäisyydellä näytön reunat ovat yhtä lähellä kasvoja kuin keskikohtakin. Aiemmin syksyllä AOC:lta nähtiin yhdessä Porsche Designin kanssa suunniteltu QD-OLED-näyttö vastaavalla kuvasuhteella ja resoluutiolla, mutta nyt kyseessä on täysin yhtiön oma tuote hieman karsitummilla ominaisuuksilla.

AG346UCD:n 34-tuumainen QD-OLED-paneeli on varustettu 3440 × 1440 pikselin WQHD-resoluutiolla ja 175 hertsin maksimivirkistystaajuudella, mistä päätellen kyseessä olisi Samsungin ensimmäisen sukupolven paneeli. Pikseleiden gray-to-gray-vasteaika on 0,03 millisekuntia ja virkistystaajuuden synkronoinnista pelien kanssa vastaavat Adaptive-Sync sekä AMD FreeSync Premium Pro. Näytöllä on myös VESA DisplayHDR 400 True Black -sertifikaatti, 10-bittiset värit ja se kattaa 99,3 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta.

Ergonomiasäätöinä AG346UCD:ssä on korkeuden säätö, kääntö ja kallistus. Liitäntäpuolella näytössä on yksi DisplayPort 1.4- ja kaksi HDMI 2.0 -liitäntää sekä kolme USB-liitäntää (3.2 Gen 1). Lisäksi näytöstä löytyy sisäänrakennetut kahdeksan watin stereokaiuttimet ja säädettävä RGB-valokehä takapuolelta.

AGON Pro AG346UCD:n kerrotaan tulevan saataville lokakuun loppuun mennessä suositushintaan 799 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivut