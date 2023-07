RTX IO on yhtiön kattotermi teknologioille, jotka mahdollistavat pakatun datan siirtämisen suoraan näytönohjaimen muistiin ja purkamisen GPU:lla.

NVIDIA esitteli RTX IO -teknologian jo vuonna 2020 yhdessä Ampere- eli GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjainten kanssa. Nyt yhtiö on vihdoin myös julkaissut teknologian.

RTX IO on yhtiön kattotermi teknologioille, jotka mahdollistavat pakatun datan siirtämisen medialta suoraan ja purkamisen suoraan näytönohjaimella. Käytännössä ainakin tässä vaiheessa data joutuu kuitenkin edelleen kulkemaan keskusmuistin läpi, mutta pakattuna. Esimerkiksi yhtiön DirectStorage-toteutus osuu RTX IO -termin alle, samoin kuin nyt ensimmäisenä käyttöön tullut Vulkan-toteutus samasta aiheesta.

RTX IO on ensimmäisenä käytössä Vulkan-rajapinnalla Portal: Prelude RTX- ja Ratchet & Clank: Rift Apart -peleissä. Yhtiön omissa testeissä Portal: Prelude RTX:ssä teknologia pienentää latausaikoja merkittävästi, mutta näytönohjaimen nopeus ja muisti vaikuttavat myös asiaan. NVIDIAn käyttämät diat valitettavasti ovat sen verran epätarkkoja, että luvut ovat vain suuntaa antavia, mutta RTX 2060:lla tekstuurit latautuvat Portalissa ilman RTX IO:ta yli 1,2 sekunnissa eli 1200 millisekunnissa, kun teknologian kera latausaika on alle 200 ms. Huippupään RTX 4090:llä lataus ilman RTX IO:ta kestää reilut 400 ms ja teknologian kera alle 100 ms. Teknologian avulla pelin tekstuurit vievät myös vähemmän tilaa asennusmedialta, sillä kaikki tekstuurit voidaan pitää pakattuina. Portal: Prelude RTX:ssä eroa tulee jopa 44 %.

Teknologia toimii Maxwell-arkkitehtuuriin perustuvilla ja sitä uudemmilla GeForce-näytönohjaimilla.

Lähde: NVIDIA