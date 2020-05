Yhdysvallat tiukentaa Huaweita koskevia vientirajotteita – Huaweilta virallinen vastine

Uudet tiukemmat vientirajoitteet aiheuttavat merkittäviä lisähaasteita Huawein liiketoiminnalle.

Huawei on julkaissut tiedotteen, jossa se kommentoi Yhdysvaltojen viime viikolla jatkamia kaupparajoitteita. Donald Trump ilmoitti viime torstaina, että maa jatkaa kiinalaisia telekommunikaatioyrityksiä koskevia kaupparajoituksia vuodella. Yhdysvallat vetoaa edelleen maahan kohdistuvaan uhkaan sekä turvallisuusriskiin.

Seuraavana päivänä Yhdysvallat ilmoitti muuttavansa vientisääntöjään koskien Huawein hankkimia puolijohdetuotteita, joiden tekniikka tai ohjelmistot ovat peräisin yhdysvaltalaisyrityksiltä. Yhdysvaltain kauppaministerin mukaan Huawei on pystynyt aiemmin hankkimaan yhdysvaltalaista tekniikkaa hankkimalla sitä ulkomaisilta tuottajilta, mutta uuden säännön puitteissa näiden ulkomaisten yritysten on hankittava Yhdysvalloilta erillinen lisenssi piirien toimittamiseksi Huaweille ja sen kumppaneille. Uusilla vientisäännöillä on 120 päivän siirtymäaika viime perjantaista lähtien.

Käytännössä tämä koskettaa kaikkiaan 114 Huawein kanssa yhteistyötä tekevää yritystä, kuten esimerkiksi puolijohdevalmistaja TSMC:tä, joka tuottaa merkittävän osan Huawein HiSilicon-piireistä. TSMC ehti juuri tiedottamaan 12 miljardia dollaria maksavan viiden nanometrin tuotantolaitoksen rakentamisesta Arizonaan. TSMC aikoo tehdä kattavan lakianalyysin ja tutkimuksen uusien vientisääntöjen tulkitsemisesta.

Kiina on jo ilmoittanut olevansa valmis vastatoimiin vastineena Huawein saamalle kohtelulle. Toimet koskevat Kiinassa toimivia yhdysvaltalaisyrityksiä, kuten Applea, Ciscoa, Qualcommia ja Boeingia.

Huawei kertoo tiedotteessaan vastustavan kaikilta osin Yhdysvaltain kauppaministeriön asettamia uusia vientisääntöjä, jotka on kohdistettu epäoikeudenmukaisesti Huaweihin. Huawein mukaan Yhdysvaltain hallinto on tiukentanut sääntöjään yritysten ja alan yhdistysten vastustuksesta huolimatta. Päätöstä kuvaillaan mm. mielivaltaisiksi ja turmiollisiksi koko alan kannalta. Huawei kuvailee myös Yhdysvaltojen kääntäneen selkänsä kaikille Huawein asiakkaille ja kuluttajille.

Huawein hallituksen puheenjohtaja Guo Ping kommentoi tilannetta myös yrityksen järjestämän HAS 2020 -tilaisuuden avauspuheenvuorossa. Pingin mukaan Yhdysvaltain mielivaltaiset toimet tulevat väistämättä vaikuttamaan yrityksen rakentamien verkkojen laajentamiseen ja ylläpitoon yli 170 maassa. Tämä saattaa vaikuttaa yli 3 miljardin ihmisen käyttämiin tuotteisiin ja palveluihin. Huawei kertoo aloittaneensa kattavat tutkimukset uuteen säännökseen liittyen ja tekee kaikkensa löytääkseen tilanteeseen ratkaisun.

Lähde: Huawei, Reuters