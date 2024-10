Galaxy-puhelinten uutta One UI -päivitystä odotellaan saapuvaksi ensi vuoden alussa uusien Galaxy S25 -mallien kanssa.

Samsungin Galaxy-puhelinten uutta, Android 15 -pohjaista One UI 7 -käyttöjärjestelmää odoteltiin saapuvaksi beta-versiona jo alkusyksystä, mutta sitä ei kuitenkaan koskaan tapahtunut, minkä arveltiin johtuvan beta-version bugisuudesta. Nyt Samsung on avannut One UI 7:n tilannetta tarkemmin hiljattaisessa kehittäjäkonferenssissaan SDC24:ssä ja kertonut käyttöjärjestelmän saapuvan uusien Galaxy S25 -mallien rinnalla ensi vuoden tammikuussa.

Vertailun vuoksi viime vuonna Galaxy S23 -mallisto sai One UI 6 -päivityksensä jo lokakuussa, eli nykymalleille uusi päivitys tulee muutaman kuukauden myöhässä. One UI 7:n kehittäjäversio saapuu raporttien mukaan vielä tämän vuoden puolella. Kuluttajien käsiin tammikuussa tuleva päivitys pitää Samsungin mukaan sisällään muutoksia niin käytettävyyteen kuin ulkonäköönkin ja Galaxy AI -tekoälyä hyödynnetään entistä tehokkaammin.

Lähde: Notebookcheck