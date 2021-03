Samsung julkisti uudet Galaxy A52, A52 5G ja A72-älypuhelimet

Samsungin uudet keskihintaluokan mallit ovat varustettu vesisuojauksella sekä optisesti vakautetulla pääkameralla.

Samsung on julkistanut uudet keskihintaluokkaan sijoittuvat Galaxy A -sarjan älypuhelimensa tänään. Uudet Galaxy A52-, A52 5G- ja A72-mallit sijoittuvat noin 350-450 euron hintaluokkaan. Samsung on pyrkinyt tekemään uutuusmallien varustelusta entistä kattavamman.

Galaxy A52 5G:n ulkomitat ovat hieman kasvaneet edeltäjämallista, vaikka näytön koko on pysynyt samassa 6,5 tuumassa. Näytön kirkkautta on parannettu 800 nitiin ja ruudunpäivitysnopeus on nostettu 120 hertsiin. Takakuori on muovia ja uutena ominaisuutena kaikki kolme mallia ovat IP67-suojattuja. Laitteen sisällä on viime syyskuussa julkaistu Snapdragon 750G -järjestelmäpiiri. Akun kapasiteetti on pysynyt 4500 mAh:ssa, mutta latausnopeutta on kasvatettu Galaxy S -malleista tuttuun 25 wattiin. Pääkameran resoluutio on nostettu 64 megapikseliin ja aiempaa valovoimaisen objektiivin yhteyteen on lisätty optinen kuvanvakain.

Samsung Galaxy A52 5G tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 159,9 x 75,1 x 8,4 mm

Paino: 189 grammaa

Rakenne: muovinen takakuori, Gorilla Glass 5 -näyttölasi, IP67-suojaus

Näyttö: 6,5” Infinity O Super AMOLED, 2400×1080, 20:9-kuvasuhde, 120 Hz, 800 nit

Qualcomm Snapdragon 750G -järjestelmäpiiri (2x 2,2 GHz Cortex-A77 + 6 x 1,8 GHz A55, Adreno 619 GPU)

X52-modeemi: 5G SA & NSA, LTE-A

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 1 Tt)

Takakamerat: 64 megapikselin pääkamera, f1.8, OIS 12 megapikselin ultralaajakulma, f2.2, 123 asteen kuvakulma 5 megapikselin makrokamera, f2.4, kiinteätarkenteinen 5 megapikselin syvyystietokamera, f2.2

Etukamera: 32 megapikseliä, f2.2

stereokaiuttimet, Dolby Atmos

4500 mAh akku, 25 watin pikalataus

Android 11 + One UI 3.1

Galaxy A52 -perusversio on ulkoisesti identtinen 5G-mallin kanssa, mutta 5G-tuki luonnollisesti puuttuu ja ominaisuuksissa on muutamia eroja. Järjestelmäpiirinä toimii runsas vuosi sitten julkaistu Snapdragon 720G ja näytön virkistystaajuus on alhaisempi 90 hertsiä. Muilta osin laite on yhteneväinen 5G-sisarmallinsa kanssa.

Samsung Galaxy A52 tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 159,9 x 75,1 x 8,4 mm

Paino: 189 grammaa

Rakenne: muovinen takakuori, Gorilla Glass 5 -näyttölasi, IP67-suojaus

Näyttö: 6,5” Infinity O Super AMOLED, 2400×1080, 20:9-kuvasuhde, 90 Hz, 800 nit

Qualcomm Snapdragon 720G -järjestelmäpiiri (2x 2,3 GHz Cortex-A76 + 6 x 1,8 GHz A55, Adreno 618 GPU)

LTE-A

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 1 Tt)

Takakamerat: 64 megapikselin pääkamera, f1.8, OIS 12 megapikselin ultralaajakulma, f2.2, 123 asteen kuvakulma 5 megapikselin makrokamera, f2.4, kiinteätarkenteinen 5 megapikselin syvyystietokamera, f2.2

Etukamera: 32 megapikseliä, f2.2

stereokaiuttimet, Dolby Atmos

4500 mAh akku, 25 watin pikalataus

Android 11 + One UI 3.1

Julkaistuista malleista hintavin on Galaxy A72, joka on myös joukon suurikokoisin laite. Hieman erikoisesti siinä ei kuitenkaan ole voimakkaasti yleistymässä olevaa 5G-tukea. A72 ponnistaa samoista lähtökohdista A52-perusmallin kanssa, mutta tarjoaa suuremman 6,7-tuumaisen näytön. Kamerapuolella A72 eroaa kahdesta sisarmallistaan 8 megapikselin telekameralla, joka korvaa syvyystietokameran. Myös akku on A72:ssa suurempi – 5000 mAh.

Samsung Galaxy A72 tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 165,0 x 77,4 x 8,4 mm

Paino: 203 grammaa

Rakenne: muovinen takakuori, Gorilla Glass 5 -näyttölasi, IP67-suojaus

Näyttö: 6,7” Infinity O Super AMOLED, 2400×1080, 20:9-kuvasuhde, 90 Hz, 800 nit

Qualcomm Snapdragon 720G -järjestelmäpiiri (2x 2,3 GHz Cortex-A76 + 6 x 1,8 GHz A55, Adreno 618 GPU)

LTE-A

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 1 Tt)

Takakamerat: 64 megapikselin pääkamera, f1.8, OIS 12 megapikselin ultralaajakulma, f2.2, 123 asteen kuvakulma 8 megapikselin telekamera, f2.4, 3x optinen zoom, AF, OIS 5 megapikselin makrokamera, f2.4, kiinteätarkenteinen

Etukamera: 32 megapikseliä, f2.2

stereokaiuttimet, Dolby Atmos

5000 mAh akku, 25 watin pikalataus

Android 11 + One UI 3.1

Kaikissa kolmessa uutuusmallissa on Android 11 -käyttöjärjestelmä Samsungin omalla One UI -käyttöliittymällä. Lisäksi laitteille luvataan hintaluokassaan erinomainen päivitystuki – kolme Android-versiopäivitystä sekä neljä vuotta tietoturvakorjauksia.

Uusien Galaxy A -mallien myynti alkaa välittömästi. A52:n suositushinta on 349 euroa, A52 5G:n 429 euroa ja A72:n 449 euroa. Suomessa saataville tulee vain 6 & 128 Gt:n muistivariantti. Värivaihtoehtoja ovat musta, valkoinen, turkoosi ja violetti.

Lähde: Samsung