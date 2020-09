Toisen sukupolven Fold korjaa monia edellisen sukupolven puutteita.

Samsung julkisti tänään verkossa järjestetyssä Unpacked Part 2 -julkaisutilaisuudessaan Galaxy Z Fold2 -älypuhelimensa kokonaisuudessaan. Elokuun alkupuolella laitteesta annettiin esimakua lähinnä muotoilun osalta. Kyseessä on Samsungin toisen sukupolven näkemys taittuvanäyttöisestä älypuhelimesta ja se on suora seuraaja viime vuonna markkinoille tulleelle Fold-mallille.

Uusi Fold2 perustuu samaan perusrakenteeseen kuin edeltäjänsä, mutta toteutusta on parannettu käyttäjäpalautteen pohjalta monilta osin parempaan suuntaan. Merkittävimpinä uudistuksina kansinäyttöä on suurennettu, saranaa kehitetty ja sisänäytön suojausta sekä toteutusta parannettu. Pienempään tilaan mahdutettu sarana mahdollistaa nyt puhelimen avaamisen useaan eri kulmaan ja käyttämisen kannettavan tietokoneen tapaan (75-115 asteen kulmassa). Saranaan sijoitettu harjasmekanismi pyrkii pitämään pölyn poissa saranan sisältä.

Ulkonäytön läpimitta on kasvanut nyt 6,2 tuumaan ja se kattaa nyt lähes koko puhelimen etupuolen sen ollessa suljettuna. 7,6-tuumaisessa taittuvassa sisänäytössä on kameraloven sijaan kamerareikä ja pintaa suojaa taipuisa UTG-lasi. Sisänäytön virkistystaajuus on nostettu 120 hertsiin Samsungin muiden huippumallien tapaan.

Fold2:n suorituskyvystä vastaa Snapdragon 865+ -järjestelmäpiiri ja 12 Gt RAM-muistia. Tallennustilaa on 256 Gt ja se perustuu uusimpaan ja nopeimpaan UFS 3.1 -tekniikkaan. Yhteyspuolella on tarjolla nopeat Cat.20-luokan LTE-yhteydet sekä 5G-yhteydet sekä alle 6 GHz että mmWave-taajuusalueilla. Laitteessa on myös tuki Note20 Ultrassa esitellylle uudelle UWB-tekniikalle (Ultra Wide Band).

Kameratekniikka on tuttua aiemmista Galaxy-puhelimista – kaikki kolme takakuoren kameraa perustuvat 12 megapikselin sensoreihin ja ne tarjoavat kolme polttovälivaihtoehtoa. Lisäksi sekä ulko- että sisänäytön yhteydessä on omat 10 megapikselin selfie-kameransa. Sisäinen akku on jaettu edeltäjämallin tapaan kahteen osaan, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 4500 mAh. Pikalataus onnistuu 25 watin teholla, langaton lataus molempiin suuntiin.

Ohjelmistopuolelle Samsung on kehittänyt uusia taittuvaa näyttöä ja kahta näyttöä hyödyntäviä ominaisuuksia, kuten useamman saman sovelluksen ikkunan auki pitämisen tarjoavan Multi-Active Windown, kuvien katselun valokuvatessa mahdollistavan Capture View Moden sekä Dual Preview -kameranäkymän kaksoistarkastelun molemmista näytöistä.

Galaxy Z Fold2 tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: Suljettuna: 68,0 x 159,2 x 13,8-16,8 mm Avattuna: 128,2 x 159,2 x 6,0-6,9 mm

Paino: 282 grammaa

Rakenne: metallirunko, Gorilla Glass Victus -ulkonäyttölasi, Gorilla Glass 6 -takakuori

Näytöt: Ulkonäyttö: 6,2″ Super AMOLED, 816 x 2260, 25:9, 386 PPI Sisänäyttö: taittuva 7,6” AMOLED -näyttö, 22,5:18, 120 Hz, 2208 x 1768, 373 PPI

Snapdragon 865+ -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5-RAM-muistia

256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G SA & NSA, Sub6 GHz, mmWave

LTE Cat.20, 4X4 MIMO, 7CA, LAA, eSIM & nanoSIM

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 LE, UWB, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

Kamerat: 10 megapikselin ulko-selfiekamera, 1,12 um pikselikoko, f2.2, 80 asteen kuvakulma 10 megapikselin sisä-selfiekamera, 1,12 um pikselikoko, f2.2, 80 asteen kuvakulma 12 megapikselin laajakulmakamera, 1,8 um pikselikoko, f1.8, OIS 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,22 um pikselikoko, f2.2, 123 asteen kuvakulma 12 megapikselin telekamera, 1,0 um pikselikoko, 2x optinen zoom, f2.4, OIS

stereokaiuttimet, Dolby Atmos

4500 mAh:n kaksoisakku, 25 watin pikalataus, langaton WPC Qi -lataus, käänteinen langaton lataus

Android 10

Galaxy Z Fold2 tulee ennakkotilattavaksi välittömästi 2099 euron suositushintaan. Kauppoihin puhelin saapuu 18. syyskuuta. Värivaihtoehtoja ovat Mystic Black ja Mystic Bronze. Samsungin verkkokaupasta tilatessa saranaosan värin voi valita neljästä vaihtoehdosta: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red tai Metallic Blue. Vahinkojen varalta Galaxy Z Fold2:n mukana tulee Samsung Care+ -palvelu yhden vuoden ajaksi.

Lähde: Samsung (1)(2)