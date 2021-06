Samsung laajensi Odyssey-pelinäyttövalikoimaansa kolmella uudella mallilla

Kaikki kolme uutuusmallia tarjoavat tasaisen näyttöpaneelin.

Samsung on julkistanut tänään kolme uutta näyttöä vuoden 2021 Odyssey-pelinäyttöjen tarjontaan – Odyssey G3 27” ja 24” (G30A), Odyssey G5 27” (G50A) ja Odyssey G7 28” (G70A). Uutuusnäytöt ovat korealaisvalmistajan viimeisimmistä pelinäyttötrendeistä poiketen tasanäyttöisiä kaarevien sijaan.

Kolmikon edullisin malli on uusi Odyssey G3, joka tulee saataville niin 24- kuin myös 27-tuumaisena. G3 tarjoaa Full HD -resoluution, 144 hertsin virkistystaajuuden, AMD FreeSync Premium -sertifikaatin, 1 ms:n vasteajat (MPRT, Moving Picture Response Time) ja 250 cd/m2 kirkkauden. Liitäntöjen osalta Odyssey G3 sisältää yhden Display Port 1.2:n ja yhden HDMI 1.4:n. Näyttö on toteutettu VA-paneelilla.

Odyssey G5 puolestaan tulee tarjolle vain 27-tuumaisena varianttina. Näytön resoluutio on edullisempaa mallia korkeampi 2560 x 1440, minkä lisäksi myös teknologia on vaihtunut IPS:ään ja virkistystaajuus on noussut 165 hertsiin. FreeSync-sertifikaatti on kehittyneempi Premium Pro ja Odyssey G5:llä on myös G-SYNC Compatible -sertifikaatti. Muita edullisemmasta mallista erottuvia ominaisuuksia ovat maksimissaan 350 cd/m2 kirkkaus, 1 ms:n GTG-vasteaika (Gray to Gray) sekä HDR10-tuki. Valmistaja ei kuitenkaan ole ilmoittanut näytölle minkäänlaista VESA DisplayHDR -sertifikaattia. Odyssey G5:n liitännät vastaavat muuten edullisempaa sisarusmallia, mutta HDMI-liitäntä on pykälän kehittyneempi 2.0-malli.

Kolmikon huipulle sijoittuu 28-tuumainen Odyssey G7. G7 tarjoaa 4K-resoluution, 144 hertsin virkistystaajuuden, 300 cd/m2 tyypillisen kirkkauden ja 400 cd/m2 pistemäisen maksimikirkkauden. Tämän myötä kolmikon kalleimmalla mallilla on myös VESA DisplayHDR 400 -sertifikaatti. Muilta ominaisuuksiltaan Odyssey G7 vastaa G5:ttä tarjoten G-SYNC Compatible -sertifikaatin, 1 millisekunnin GTG-vasteajat ja IPS-paneelin. Liitäntöjen osalta Odyssey G7 tarjoaa kolmikon kattavimman kokonaisuuden – yhden Display Port 1.4 -liitännän ja yhden HDMI 2.1 -liitännän lisäksi näyttö tarjoaa myös USB 3.0 jakajan kahdella liitännällä.

Uutuusnäytöt saapuvat tiedotteen mukaan myyntiin välittömästi, mutta hinnoittelua valmistaja ei tiedotteessaan vielä kertonut.

Lähde: Samsung