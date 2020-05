Ducky ja HyperX ovat julkaisseet yhteistyössä One 2 Mini -näppäimistöstä rajoitetun 3700 kappaleen erän. Saimme Gigantilta näppäimistön testilainaan.

Yhdysvaltalaisella ANSI-näppäinasetelulla varustettu näppäimistö on Suomessa myynnissä ainoastaan Gigantissa 129 euron hintaan. Erikoisuutena ovat HyperX:n omat lineaariset punaiset kytkimet ja takapuolen tummanpunainen muovikuori.

60% kokoisessa näppäimistössä on käytössä HyperX:n lineaariset punaiset kytkimet, joissa on 45 cN aktivoitumisvoima, 3,8 mm liikerata ja 1,8 mm kytkentäpiste sekä 80 miljoonan painalluksen elinikä. Näppäinhatut on kaksoisruiskuvaletut ja PBT-muoviset. Ledit on integroitu suoraan kytkimiin, joten valaistus on hieman tasaisempi kuin alkuperäisessä One 2 Minissä, jossa ledit ovat piirilevyllä.

Jos pidit videosta, käy tykkäämässä, tilaa io-techin YouTube-kanava. Yli 40 000 tilaajalla io-tech on noussut Pohjoismaiden suurimmaksi tekniikkamediaksi Youtubessa ja Suomessa 300 suurimman suomenkielisen kanavan joukkoon.

Katso video Youtubessa