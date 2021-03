Samsungin 980 SSD-asema ottaa takapakkia ominaisuuksissa

980 SSD-asemat heittävät hyvästit DRAM-välimuistille ja ovat jopa hitaampia, kuin edeltävät 970 Evo Plus -SSD-asemat.

Samsung uudet 980 Pro SSD-asemat viime syksynä, mutta perussarjaan päivitystä ei ole kuulunut. Nyt 980 SSD-asemat ovat ilmestyneet ensimmäisten kauppojen listoille, vaikka julkaisupäivää odotellaan edelleen.

Samsung 980 -SSD-asemat voivat osoittautua monille isoksi pettymykseksi, sillä asemista myyntilistausten ja Thaimaan Samsungin lipsahduksen kautta paljastuneet tekniset yksityiskohdat kertovat sen olevan monella tapaa jopa heikompi, kuin edeltävän sukupolven 970 Evo Plus. Toisaalta leikkauksia voidaan pitää myös osaltaan odotettuina, sillä 980 Pro vaihtoi NAND-sirunsa TLC-tyyppisiin, kun Pro-sarjassa oli aiemmin käytetty 2-bittisiä MLC-muisteja, joten asemien välille tarvittiin uusia erottavia tekijöitä.

M.2-liittimeen sopiva ja NVMe-protokollaa hyödyntävä 980 käyttää edeltäjiensä tavoin edelleen TLC-muisteja, todennäköisesti samoja kuin 980 Pro -sarjassa. Ohjainpiiri on kuitenkin eri ja 980:ssa käytetään täysin uutta Pablo-ohjainpiiriä, joka tukee PCI Express 3.0 -väylää. Kenties merkittävin ominaisuusleikkaus löytyykin ohjainpiirin rinnalta, sillä Pablon tukena ei ole lainkaan DRAM-muistia. 980:sta on tähän mennessä tullut julki 250, 500 ja 1000 Gt:n mallit.

Leikkaukset jatkuvat myös nopeuspuolella. Siinä missä 970 Evo Plus tarjosi 3500 Mt/s:n perättäisluku- ja mallista riippuen 2300, 3200 tai 3300 Mt/s:n -kirjoitusnopeutta, jäävät 980:n lukunopeudet mallista riippuen 2900, 3100 tai 3500 Mt/s ja kirjoitusnopeudet 1300, 2600 ja 3000 Mt/s tasoille. Sama trendi jatkuu myös satunnaisluku- ja kirjoitusnopeudessa. 970 Evo Plus tarjosi mallista riippuen 250 000, 480 000 tai 600 000 IOPSia luku- ja 550 000 tai 560 000 IOPSia kirjoitusnopeutta, kun 980:ssa jäädään 230 000, 400 000 ja 500 000 IOPSin tasolle satunnaisluvuissa ja 320 000, 470 000 ja 480 000 IOPSin tasolle satunnaiskirjoituksessa. 970 Evo Plussasta on myös 620 000 IOPSin satunnaislukunopeuteen yltävä 2 Tt:n malli, jolle ei ainakaan tässä vaiheessa ole vastinetta 980-sarjassa.

Tähän mennessä kauppoihin listatuille 250, 500 ja 1000 Gt:n malleille luvataan 150, 300 tai 600 teratavun kirjoituskestävyys. Muut tiedot tarkentuvat, kun asemat julkaistaan virallisesti. Saksan hintaseurannassa 250 Gt:n asema on hinnoiteltu edullisimmillaan 70 euroon, 500 Gt:n 90 euroon ja teratavun 150 euroon. Verrokiksi 970 Evo Plussien vastaavankokoiset mallit irtoavat tällä hetkellä edullisimmillaan 54, 74 ja 145 euron hintoihin.

Lähde: ComputerBase