Testissä Samsungin uuden Galaxy S21 -lippulaivamalliston kaksi edullisempaa vaihtoehtoa.

Testasimme io-techissä hiljattain Samsungin uuden Galaxy S21 -huippumallin ja nyt luvassa on edullisempien S21- ja S21+-mallien paritesti. Puhelimet ovat suurilta osin identtisiä keskenään, joten laitteet testattiin yhteisen artikkelin muodossa.

879 euron lähtöhintainen Galaxy S21 on varustettu 6,2-tuumaisella 120 Hz FullHD+ AMOLED-näytöllä ja 4000 mAh akulla. 1079 euron lähtöhintaisessa S21+:ssa on puolestaan 6,7-tuumainen näyttö ja 4800 mAh akku. Molemmissa malleissa on sama Exynos 2100 -järjestelmäpiiri, 10 megapikselin etukamera ja 12 + 12 + 64 megapikselin kolmoistakakamera.

Artikkelissa puhelimia tarkastellaan ”rinnatusten” kumpaisenkin osalta noin viikon testijakson pohjalta. Alle kannattaa lukea io-techin aiempi artikkeli S21 Ultrasta.

Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy S21 ja S21+