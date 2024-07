Fold6:n ja Flip6:n päivitykset ovat jäämässä verrattain maltillisiksi, eikä kaikki muutokset ole välttämättä edes positiivisia.

Samsung on julkaisemassa ensi viikolla uudet taittuvanäyttöiset Galaxy Z Fold6- ja Flip6 -älypuhelimet ynnä Galaxy Ring -älysormuksen. Etenkin puhelimet ovat olleet jo lukuisten vuotojen kohteena, mutta nyt linjoille saatiin kerralla kaikki tekniset tiedot.

Tuoreimman Galaxy-vuodon lähteenä on jälleen tuttu mies Evan ’evleaks’ Blass, joka on toimittanut ihmeteltäväksi kuvankaappauksia tulevien puhelinten tuotesivuilta yksityiskohtaisia teknisiä tietoja myöten. The Verge on koonnut Blassin tuoreimmasta vuodosta kummankin mallin merkittävimmät muutokset viime sukupolveen verrattuna.

Samsung Galaxy Z Fold6 (7,6” sisänäyttö, 6,3” ulkonäyttö):

Toinen tai molemmat näytöistä ovat selvästi aiempaa kirkkaampia (2600 nitiä vs 1750 nitiä)

Uuden sukupolven järjestelmäpiiri Snapdragon 8 Gen 3

Tunnin pidempi akunkesto nettiselauksessa LTE-yhteydellä, kaksi tuntia videoita katsellessa

14 grammaa kevyempi, suljettuna 1,4 mm lyhyempi, 1 mm leveämpi ja 1,3 mm ohuempi, avattuna 1,4 mm lyhyempi, 2,7 mm leveämpi ja 0,5 mm ohuempi

Paranneltu Armor Aluminum -runko

0,1 tuumaa kookkaampi ulkonäyttö

Muuttunut sisänäytön resoluutio (2160×1856, oli 2176×1812)

Samsung Galaxy Z Flip6 (6,7” sisänäyttö, 3,4” ulkonäyttö):

50 megapikselin pääkamera aiemman 12 megapikselin sijasta (molemmissa sama f/1.8 aukkosuhde)

Uuden sukupolven järjestelmäpiiri Snapdragon 8 Gen 3 ja 12 Gt muistia 8 Gt:n sijasta

Ulkonäytön paneeli on vaihdettu OLEDista IPS:ksi

0,2 mm ohuempi kiinni taitettuna, muutoin mitat vastaavat kuin aiemminkin

Suurempi 4000 mAh akku (oli 3700 mAh), kaksi tuntia pidempi akkukesto nettiselauksessa LTE-yhteydellä, kolme tuntia videoita katsellessa

Valittu väri näkyy puhelimen joka sivulla pelkän selkäpaneelin sijasta

Voit tutustua kuvankaappauksiin tarkemmin lähdelinkin takana.

Lähde: The Verge