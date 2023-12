Samsungin Self-Repair-korjausohjelma laajenee Suomeen

Korealaisvalmistaja tuo korjausohjelmaansa myös uusia laitteita, kuten taittuvanäyttöiset Galaxy Z Flip- ja Fold-mallistot.

Samsung lanseerasi viime vuonna Yhdysvalloissa Self-Repair-korjausohjelman, joka mahdollistaa kuluttajille pienet takuun ulkopuoliset korjaustoimenpiteet tietyille Samsung-laitteille. Korjausohjelman kautta on mahdollista hankkia alkuperäisiä varaosia vaurioituneille tai vioittuneille laitteille. Nyt laitteiden listaa on kasvatettu uusilla Galaxy-laitteilla ja samalla Self-Repair on tuotu useaan Euroopan maahan, mukaan lukien Suomeen. Korjausohjelman piirissä olevia laitteita ovat esimerkiksi tuoreimmat Galaxy S- ja Galaxy Z -älypuhelimet.

Korjausohjelman tarkoitus on lisätä laitteiden käyttöikää ja käyttömukavuutta. Esimerkkejä korjauksista, joihin Self-Repairin kautta voi hankkia varaosia, ovat muun muassa älypuhelimen näyttö, takalasi ja latausportti tai kannettavan tietokoneen näyttö, akku ja kosketuslevy. Joillekin laitteille on laadittu myös korjausoppaita Samsungin Self-Repair-sivustolla.

Korjausohjelma koskee vain vaurioita ja vikoja, joita laitteen takuu ei kata. Takuunalaiset korjaukset tulee edelleen tehdä Samsungin jälleenmyyjillä tai sen valtuuttamissa huoltokeskuksissa. Huomionarvoista on myös, että Self-Repairin tukemat laitemallit saattavat vaihdella maasta riippuen.

Lähde: Samsungin lehdistötiedote, Self-Repair-sivusto