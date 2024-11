Nettiin on vuotanut paitsi kuvia, myös videota Samsungin tulevasta lippulaivamallista.

Samsungin odotetaan julkaisevan tuttuun tapaan uuden sukupolven puhelimensa ensi vuoden alkupuolella. Nyt tulevan S25-malliston lippulaiva Galaxy S25 Ultra on päässyt parrasvaloihin useammankin vuodon turvin.

Nettiin on aiemmin ilmestynyt kuvia Samsung Galaxy S25 Ultran ns. dummy-versioista. Nyt nettiin on saatu kuitenkin paitsi useita kuvia, myös videopätkä tulevasta lippulaivapuhelimesta. Redditiin lähetetty videoklippi oli nimetty sarkastisesti ”S24 Ultra definitely” -otsikolla, mutta puhelimen on varmistettu olevan S25 Ultra mm. IceUniversen toimesta. Videolla nähdään päällä oleva puhelin suorine sivuineen ja pyöristettyine kulmineen, kuten aiemmista vuodoista osattiin odottaa. Löydät videon GSMArenan lähdelinkin takaa.

AndroidAuthority on puolestaan ottanut talteen Redditin GaminkMK-käyttäjän eteenpäin välittämät kuvat, joissa näkyy paitsi tuleva Galaxy S25 Ultra, myös sen One UI 7 -käyttöliittymä. Käyttöliittymäkuvissa ei ole sikäli mitään uutta, että One UI 7:n ulkonäkö on ollut tiedossa jo ennakkoon, mutta tällä kertaa ne on otettu seuraavan sukupolven SM-S938B/DS- eli Galaxy S25 Ultra -puhelimella. Itse puhelimen osalta kuvissa näkyy hyvin mm. puhelimen pohjaan sijoitettu SIM-korttipaikka sekä S Pen -stylus omassa kolossaan puhelimen nurkassa.

Samsungin odotetaan julkaisevan Galaxy S25 -sarjan puhelimet 22. tammikuuta, mutta odotettu julkaisupäivä on luonnollisesti edelleen pelkkien vuotojen varassa. Tämän hetkisten tietojen mukaan puhelimet tulevat käyttämään yksinomaan Qualcommin Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiireillä, koska Samsungilla on ollut saanto-ongelmia omien seuraavan sukupolven Exynos-piiriensä kanssa.

Lähteet: GSMArena, AndroidAuthority