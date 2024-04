Samsungin seuraava taittuvanäyttöinen lippulaivaälypuhelin on huhujen mukaan huomattavasti aiempaa keveyempi, mutta toisaalta myös kahdesta erillisestä Galaxy Z Fold6:sta on puhuttu.

Samsung on odotetusti tuomassa myöhemmin tänä vuonna markkinoille jo kuudennen taittuvanäyttöisen Galaxy Z Fold -lippulaivaälypuhelimensa, ja io-tech uutisoikin Fold6-mallin nettiin vuotaneista renderöintikuvista helmikuussa. Nyt viestipalvelu X:ssä tietovuotaja Ice Universe on väittänyt, että Fold6 painaisi 239 grammaa, kun taas viimevuotinen Fold5 painaa 253 grammaa. Edellismalliin verrattuna Samsung viilaisi uudesta Fold6:sta siis pois 14 grammaa. Lisävertailun vuoksi esimerkiksi helmikuussa testaamamme Honor Magic V2 painaa 231 grammaa.

Lisäksi Ice Universe kertoo, että Fold6:n paksuus avattuna olisi 5,6 millimetriä, vaikka aiemmin vastaavaksi lukemaksi on raportoitu 6,1 millimetriä. Sisänäytön kooksi hän kertoo 7,6 tuumaa ja ulkonäytön kooksi 6,2 tuumaa. Suljettuna Fold6:n paksuudeksi raportoidaan 12,1 millimetriä.

Fold6:n paksuutta koskevien huhujen ristiriitaan tuo oman lisämausteensa se, että toinen tunnettu tietovuotaja OnLeaks on kommentoinut Ice Universen X-päivityksiin 5,6 millimetrin lukeman koskevan Fold6 Ultra -mallia, jolloin ”perusmalli” olisi paksuudeltaan aiemmin mainittu 6,1 millimetriä. Näyttäisi siis entistä vahvemmin siltä, että seuraava Galaxy Z Fold olisi tosiaankin saamassa niin perus- kuin Ultra-mallin, vaikka tähän asti Samsung on käyttänyt Ultra-lisänimeä vain Galaxy S -mallistoissaan. Joka tapauksessa on syytä muistaa, että virallisia tietoja korealaisvalmistajan taittuvanäyttöisistä uutuuksista ei ole vielä saatu.

